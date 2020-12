Coronavirus: première arrivée d'étudiants étrangers en Australie

Sydney, Australie | AFP | lundi 29/11/2020 - Des étudiants étrangers sont arrivés lundi en Australie pour la première fois depuis la fermeture en mars des frontières du pays en raison de la pandémie de coronavirus en mars.



Un avion affrété par l'université Charles Darwin (CDU) a atterri lundi à l'aéroport de Darwin, dans le nord du pays, avec 63 étudiants étrangers à son bord.



Il s'agit d'un programme expérimental visant à relancer le secteur de l'enseignement supérieur qui, l'an passé, a pesé près de 23 milliards d'euros dans l'économie australienne.



Ces étudiants, originaires de Chine continentale, de Hong Kong, du Japon, du Vietnam et d'Indonésie s'étaient retrouvés à Singapour d'où ils ont embarqué pour Darwin.



Ils devront désormais effectuer une quarantaine de 14 jours dans un centre du gouvernement.



Dans un communiqué, la CDU a souligné qu'il "s'agit d'un premier pas important vers une reprise du secteur éducatif international australien".



L'éducation représente le quatrième secteur australien "d'exportation", après le minerai de fer, le charbon et le gaz naturel.



L'an dernier, plus de 500.000 étudiants étrangers étaient inscrits dans une des nombreuses universités que compte l'immense île-continent.



Le groupe de pression, Universities Australia, avait affirmé en juin que la fermeture des frontières pourrait lui faire perdre plus de 9 milliards d'euros.



Les universités, qui sont publiques, ont été exclues des aides salariales versées aux entreprises en difficulté, et contraintes de supprimer des milliers d'emplois.



Des initiatives similaires, émanant des Universités de Canberra et Adelaide avaient été rejetées, le gouvernement réservant les places dans les centres de quarantaine aux Australiens bloqués à l'étranger.



En raison des mesures mises en place pour limiter le nombre de d'Australiens rentrant dans leur pays, plus de 35.000 citoyens australiens demeurent bloqués à l'étranger, en dépit des promesses du gouvernement de les rapatrier d'ici Noël.



De nombreux étudiants étrangers demeurent également bloqués en Australie et certains dépendent d'organisations caritatives pour se nourrir.