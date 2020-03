Coronavirus: fermeture des écoles, bars et restaurants en Nouvelle-Calédonie

Nouméa, France | AFP | jeudi 18/03/2020 - Les écoles, les bars, les restaurants et cinémas seront fermés en Nouvelle-Calédonie après la détection des deux premiers cas de coronavirus dans l'archipel, ont indiqué jeudi le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et le représentant de l'Etat.



Mercredi soir, les autorités avaient annoncé que deux personnes, arrivées de Sydney la veille pour leur voyage de noces, avaient été testées positives au Covid-19 et placées en isolement à l'hôpital territorial. Il s'agirait, selon la radio locale RRB, d'un couple de métropolitains.

Treize personnes ayant été en contact avec le couple ont été confinées dans un centre de "quatorzaine" en périphérie de Nouméa, a indiqué Thierry Santa, le président du gouvernement de cet archipel français, qui dispose d'une relative autonomie.

Afin d’éviter la propagation du virus sur ce territoire de 271.407 habitants, situé à 16.000 km de la métropole, le gouvernement local avait déjà indiqué mercredi que "tous les établissements scolaires publics et privés, sans exception, seront fermés jeudi". Seuls les internats et les crèches resteront ouverts jusqu’à vendredi.

Les autorités ont annoncé jeudi un renforcement de ces mesures de protection. "A compter de 18 heures (locales) et pour 14 jours au moins, tous les rassemblements de plus de 20 personnes sont interdits", a affirmé M. Santa, lors d'une déclaration solennelle.

Outre les établissements scolaires, l'université, les bars, les restaurants, les casinos et les cinémas sont aussi fermés.

"L'activité économique se poursuit" mais les autorités ont demandé aux entreprises de favoriser le télétravail, annonçant des dispositions pour aider "à la pérennité des entreprises".

Les liaisons aériennes quotidiennes avec la métropole sont maintenues jusqu'à dimanche avant d'être "fortement réduites", a indiqué de son côté le haut-commissaire Laurent Prévost. Les liaisons internationales sont "maintenues jusqu'au mardi 24 mars au plus tard" mais "dès à présent les étrangers non résidents ne sont plus admis en Nouvelle-Calédonie", a-t-il ajouté.

Tous les arrivants en Nouvelle-Calédonie ont en outre l'obligation d'être en autoconfinement pendant quatorze jours et tout résident souhaitant embarquer pour l'archipel doit présenter un certificat médical datant de trois jours minimum attestant de sa bonne santé.

Les forces de police et de gendarmerie seront déployées dès jeudi soir pour s'assurer de la bonne application de ces mesures, a également indiqué M. Prévost.

Jusqu'alors épargnées par l'épidémie, les îles de Wallis et Futuna ont fermé leurs frontières "jusqu'à nouvel ordre" sur décision du préfet.