Coronavirus en Guyane: des pneus et palettes incendiés devant la préfecture

Cayenne, France | AFP | mercredi 22/07/2020 - Des palettes et des pneus ont été incendiés mardi matin devant la préfecture de Guyane, à Cayenne, lors d'une manifestation pour demander davantage de moyens pour les services de santé, alors que ce territoire est le plus touché outre-mer par le Covid-19.



La manifestation, à l'appel du syndicat UTG (Union des travailleurs guyanais), du parti socialiste guyanais (PSG) et de l'association Trop Violans , regroupait une centaine de personnes. Elle était partie symboliquement à 300 mètres de la préfecture, de la place Schoelcher dont la statue a été renversée samedi.



Les manifestants, le député GDR Gabriel Serville en tête, demandaient davantage de moyens pour la Guyane en matière de santé et notamment des moyens de réanimation à l'hôpital alors qu'avec 40 morts du Covid-19 et 6.851 cas depuis mars recensés par les autorités sanitaires lundi soir, ce territoire est le plus touché outre-mer par le nouveau coronavirus.



La manifestation était organisée au moment où le préfet et la directrice de l'Agence régionale de santé (ARS) se trouvaient à la préfecture pour être auditionnés par la commission d'enquête du Sénat sur la gestion de l'épidémie.



"Alors que j'étais dans le bureau (...), on m'a informé que des pneus et du bois brûlaient devant la préfecture", a indiqué mardi soir le préfet Marc Del Grande à l'AFP.



"Nous avons été à deux doigts d'un incendie généralisé à la préfecture (...) C'est un acte inacceptable qui aurait pu avoir des conséquences gravissimes pour un édifice public dont la construction a commencé en 1729 et qui fait partie du patrimoine guyanais", a-t-il souligné.



Le préfet a assuré que "tout avait été fait par les services de l'Etat pour éviter les provocations".



Le collectif Mayouri Santé Guyane, émanation en partie de l'associationTrop Violans, demande notamment de porter à cinquante lits de réanimation la capacité hospitalière en Guyane, dont quatre à Kourou, dépourvue de service réanimation.



La semaine dernière, l'ARS avait promis l'ouverture prochaine de deux lits de réanimation à Kourou.