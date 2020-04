Coronavirus: en Australie, deux "villes jumelles" désormais séparées

Coolangatta, Australie | AFP | vendredi 16/04/2020 - La frontière entre les deux Etats abritant leurs "villes jumelles" sur le littoral australien n'avait jusqu'alors jamais existé pour les habitants de Coolangatta et de Tweed Heads, habitués de longue date à franchir cette ligne invisible pour aller boire un café ou surfer.



Mais le coronavirus a tout changé pour eux, avec les mesures adoptées en mars en Australie pour enrayer la pandémie. Pour la première fois depuis l'épidémie de grippe espagnole de 1918-19, le Queensland a fermé sa frontière avec la Nouvelle-Galles du Sud, l'Etat australien le plus touché par le Covid-19.

Des blocs de béton ont surgi dans les rues pour bloquer le passage, séparant des familles, des amis et même des voisins dont les maisons se situent de part et d'autre de cette frontière ignorée.

Pour les habitants, se retrouver ainsi coupés les uns des autres a été "un vrai choc", explique Dean Saul, propriétaire d'un café qui se trouve dans le Queensland mais qui habite de l'autre côté de la ligne, en Nouvelle-Galles du Sud.

"Jamais nous n'aurions pu imaginer que cela (arriverait)", ajoute-t-il.

Des postes-frontières, gardés par des policiers et des militaires, ont été mis en place entre ces "villes jumelles", situées dans la banlieue sud de la très touristique agglomération de la Gold Coast (Est de l'Australie) sur la côte pacifique.

Alors que tous les Australiens ont été priés de rester à la maison, les habitants de Tweed Heads (Nouvelle-Galles du Sud) ne peuvent plus se rendre à Coolangatta (Queensland) à moins d'y travailler ou d'avoir une bonne raison.

Amy Jobson, 31 ans, habite Coolangatta et juge "fou" de voir ainsi l'armée arrêter les voitures qui circulent habituellement entre ces villes tranquilles, réputées pour leurs plages.

"Je comprends tout à fait pourquoi une telle chose se produit", confie-t-elle, "mais pour quelqu'un qui a vécu ici toute sa vie, c'est très étrange d'avoir ces barrages à des endroits que vous traversez tous les jours".

En annonçant de nouvelles restrictions le 24 mars, la Première ministre du Queensland, Annastacia Palaszczuk, a affirmé qu'elles "ne visaient pas les frontaliers qui traversent pour faire des achats ou travailler, aller à des rendez-vous médicaux ou rentrer chez eux".

Mais en cette période exceptionnelle, elle les a invités à "rester dans leur Etat et leur banlieue".

Les habitants vivant de l'autre côté de la frontière et qui ont de bonnes raisons de se rendre dans le Queensland sont dotés d'un permis pour la franchir et éviter 14 jours de quarantaine à leur arrivée.

- "Déroutant" -

Mme Jobson, garagiste à Tweed Heads, se dit "toujours un peu angoissée de franchir la frontière et de justifier ce que je fais", mais "si vous avez le permis sur votre pare-brise, c'est assez facile de traverser".

Conseillère municipale de Gold Coast, Gail O'Neill, explique que, dans un premier temps, c'était "déroutant" pour de nombreux administrés mais que, désormais, la plupart respectent les règles - même les surfeurs capables de parcourir des kilomètres pour trouver les meilleures vagues.

A Coolangatta, comme partout ailleurs en Australie, la plupart des magasins, des restaurants et tous les pubs sont fermés et des milliers de personnes ont perdu leur emploi.

Dean Saul et son épouse Lisa ont gardé leur café, le Kirra, ouvert mais vu leur chiffre d'affaires chuter de 70% avec la baisse de fréquentation des touristes et des clients habituels habitant du côté de la Nouvelle-Galles du Sud.

"Nous avons reçu des messages via les réseaux sociaux disant +nous sommes désolés, nous ne pouvons pas venir. Nous vous souhaitons bon courage, nous vous verrons quand la frontière rouvrira+", explique-t-il.

Il est difficile de savoir dans quelle mesure la fermeture de la frontière a contribué à empêcher la propagation du Covid-19 dans le Queensland, qui a enregistré 1.001 cas et quatre décès.

La Nouvelle-Galles du Sud, beaucoup plus peuplée, compte près de trois fois plus de cas, avec 26 décès, soit près de la moitié du bilan national.

Dans l'ensemble, la croissance des infections s'est ralentie en Australie mais les autorités affirment que les restrictions en matière de circulation et de rassemblements resteront en vigueur durant au moins un mois.

En attendant, les habitants des "villes jumelles" se montrent philosophes. "Nous vivons dans un bel endroit, il y a pire, c'est agréable de vivre ici et de partager cet esprit communautaire qui demeurera", veut croire M. Saul.