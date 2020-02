Coronavirus: des centaines de touristes confinés à Tenerife

Costa Adeje, Espagne | AFP | mardi 25/02/2020 - Plusieurs centaines de touristes ont été confinés mardi dans un hôtel de l'île espagnole de Tenerife où a séjourné un Italien pouvant être porteur du coronavirus, a-t-on appris auprès des autorités.



"Des centaines de clients sont placés sous contrôle sanitaire" dans l'hôtel H10 Costa Adeje Palace, dans la station balnéaire de Costa Adeje, sur la côte Ouest de l'île, a indiqué à l'AFP une porte-parole du "ministère" régional de la Santé.

"Le degré de surveillance sera déterminé pendant la journée, mais aucune mesure de quarantaine n’a encore été prise" à proprement parler, a-t-elle souligné.

Le possible cas concerne un vacancier italien dont le premier test de dépistage s'est révélé positif, avait annoncé dans la nuit le ministère espagnol de la Santé. Pour le confirmer, les autorités sont dans l'attente des résultats d'un second test qui pourraient être connus mardi dans la soirée, selon la région.

Selon la porte-parole du gouvernement espagnol Maria Jesus Montero, cet Italien et sa femme sont à l'isolement dans un hôpital de Santa Cruz de Tenerife. Les médias espagnols présentent cet Italien comme un médecin venu de Lombardie.

L'accès à l'hôtel de bord de mer où le couple a séjourné était bouclé par un cordon de policiers portant des masques de protection, a constaté une photographe de l'AFP qui a toutefois vu des touristes se baigner dans la piscine de l'hôtel - qui compte 467 chambres - ou bronzer au bord.

"On nous a dit de rester dans nos chambres mais il ne me semble pas que les gens suivent cette recommandation. Certaines personnes prennent le soleil", a relevé anonymement un client britannique joint par téléphone. "Bizarrement le restaurant de l'hôtel a ouvert pour le petit déjeuner, tout le personnel portait des masques", a-t-il ajouté.

Selon un autre touriste britannique, qui a également refusé de donner son nom, les clients avaient reçu un communiqué en plusieurs langues, glissé sous la porte indiquant "l'hôtel a été scellé pour raisons sanitaires. Vous devez rester dans votre chambre".

La ministre Montero a assuré que "toutes les mesures adéquates ont été prises" dans l'hôtel.

Dans un communiqué, l'association hôtelière locale Ashotel a évoqué "un millier de personnes à l'isolement" dans l'hôtel et appelé "au calme" en assurant que l'établissement suivait "chaque étape du protocole".

Dans l'hôtel, on compte notamment 200 clients du tour opérateur allemand TUI, a indiqué ce dernier. 110 sont Belges, a précisé TUI Belgique à la chaîne belge RTBF.

Cette alerte au coronavirus a lieu sur l'île très touristique en pleines fêtes de carnaval.

Si ce cas de coronavirus était confirmé, il s'agirait du troisième en Espagne. Les deux premiers avaient été confirmés fin janvier et début février mais ces personnes sont désormais guéries. Il s'agissait d'un Allemand, sur l'île de la Gomera (Canaries) et d'un Britannique résidant sur l'île de Majorque (Baléares).

En Chine continentale, le bilan de l'épidémie de coronavirus a dépassé les 2.600 morts. L'Italie est le pays européen le plus touché avec 283 cas dont sept décès.