Coronavirus : Restrictions pour l'importation de chiens

Tahiti, le 4 mars 2020 – La Direction de la biosécurité interdit l'importation de chiens en provenance de Hong Kong via la Nouvelle-Zélande et met en place une demande d'information sur les lieux de séjours des chiens.



Lors du conseil des ministres qui a eu lieu mercredi, il a été rappelé qu'il "n'existe pas de quarantaine animale pour les carnivores domestiques en Polynésie française". Si la transmission homme/chien n'est pas encore avérée, "ce risque n'est à ce stade pas écarté". Cette situation a conduit à la Direction de la biosécurité à mettre en place des mesures de restriction à l'importation des chiens.



Dans un premier temps, l'importation des chiens en provenance de la zone à contamination animale sera interdite. Le conseil des ministres explique que "le permis d’importation en cours d’instruction pour l’import d’un chien en provenance de Hong Kong via la Nouvelle –Zélande sera refusé". Par ailleurs, une demande d'information sur les lieux de séjour des chiens dans les 14 jours précédant le départ du pays d'origine vers le fenua est rendue obligatoire "préalablement à la délivrance d'un permis d'import".



Dans un deuxième temps, la Direction de la biosécurité se rapprochera de la Direction de la santé pour évaluer les risques "en fonction des statuts sanitaires des diverses provenances", et pour mettre en place des mesures préventives pour "protéger la population" d'une contamination via des animaux domestiques importés.