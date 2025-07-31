

Contrôle des pêches pour préserver les ressources

Tahiti le 30 août 2025. Sous l’autorité du haut-commissaire de la République en Polynésie française, le service d’État des affaires maritimes (SEAM) pilote et anime la mission de surveillance ainsi que de contrôle des pêches en Polynésie française.



Dans ce cadre, le vendredi 22 août 2025, le SEAM et la direction régionale de douanes ont effectué un contrôle conjoint de navires de pêche palangriers polynésiens. Cette opération, réalisée à la débarque, a eu pour but de vérifier le respect des obligations prévues par la réglementation de la Polynésie française en matière de pêche : détention de licence, régularité des engins de pêche et des déclarations de pêches, conformité des espèces pêchées aux déclarations, présence du matériel obligatoire pour la libération des espèces protégées en cas de prise accidentelle.



Cette opération s’inscrit dans le cadre du plan de contrôle des pêches co-signé par le Haut-commissaire de la République en Polynésie française et le Président de la Polynésie française, avec pour principal objectif la préservation des ressources halieutiques en Polynésie française.



Pour rappel, le plan de contrôle des pêches prévoit pour l’année 2025, près de 300 contrôles, que ce soit au port, en mer, ainsi qu’en haute mer pour ce qui concerne les navires étrangers.

Rédigé par Bertrand PREVOST le Samedi 30 Août 2025 à 16:35 | Lu 272 fois



