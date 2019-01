Contrat de projets : Plus de 5 milliards de francs investis pour 32 projets communaux

PAPEETE, le 29 janvier 2019 - ​Le comité de pilotage du contrat de projets Etat-Pays relatif aux projets communaux s'est réuni ce mardi à la Présidence. Les autorités du Pays, de l'Etat les tavana ont examiné les résultats et les préconisations de l'évaluation à mi-parcours du contrat. Depuis 2015 32 projets communaux ont bénéficié d'un soutien financier pour un montant de plus 5,4 milliards de francs.



René Bidal, haut-commissaire de la République, et Edouard Fritch, président de la Polynésie française ont co-présidé ce mardi le comité de pilotage du contrat de projets 2015-2020 relatif aux investissements communaux. L'objectif de cette réunion était d'examiner de manière collégiale, avec les maires et leurs représentants, les résultats et les préconisations issus de l'évaluation à mi-parcours du contrat.



Parmi les recommandations figure notamment une proposition de moduler les seuils de financement, permettant ainsi aux communes qui le souhaitent de pouvoir compléter les dotations du contrat de projets par des financements extérieurs ou des ressources propres. Cette disposition, qui fera l'objet d'un avenant au contrat dans les prochains jours, donnera désormais plus de souplesse et d'ouverture aux communes dans l'élaboration de leurs plans de financement.