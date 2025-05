Contrat Tiama : des retards de paiement "bien réels mais régularisés"

Tahiti, le 6 mai 2025 – Interpellée par le Tapura, la ministre de l'Emploi Vannina Crolas a confirmé que les retards de paiement rencontrés par les organismes de formation et certains employeurs accueillant des salariés en contrat Tiama étaient "malheureusement bien réels mais régularisés depuis". Elle assure que des "mesures de renforcement organisationnel" sont déjà engagées au SEFI pour éviter que ces difficultés ne se reproduisent.





"Les retards rencontrés par les organismes de formation et les employeurs sont malheureusement bien réels mais régularisés depuis", a d'emblée admis la ministre de l'Emploi, Vannina Crolas qui répondait à une question de Tepuarauri Teriitahi ce mardi matin à l'assemblée. L'élue du Tapura s'inquiétait de ces retards de paiement auprès des organismes de formation mais aussi de certains employeurs qui accueillent des salariés bénéficiant du dispositif Tiama qui est un CDI aidé. Vannina Crolas s'en est excusée, tout en expliquant que l'année 2024 avait été marquée par la réforme des aides à l'emploi. Une transition complexe avec les anciens dispositifs que les services du Sefi ont dû gérer, ce qui a engendré "un surcoût administratif et opérationnel en fin d'année".



Les factures de 2024 et 2025 "en cours de paiement ou déjà payées"



Deuxième explication, des "mouvements de personnels imprévus" au Service de l'Emploi ainsi que le temps de formation nécessaire pour les nouvelles recrues ont affecté "temporairement la productivité des équipes". Mais une "mobilisation transversale, grâce à une entraide interne a permis de rattraper ces retards de paiement", a-t-elle affirmé en précisant que toutes les factures dûment conformes des organismes de formation déposées pour les exercices 2024 et 2025 "sont en cours de paiement ou déjà payées".



Concernant les dernières factures reçues en 2024 pour un montant de 70 millions de francs, "46 sont payés et 24 sont liquidés et en cours de règlement". Et pour les 80 millions de factures reçues en 2025, 42 millions sont payés et 47 sont liquidés ou en cours de règlement. La ministre a conclu en assurant que les équipes du Sefi étaient sur le pont pour "régler les situations en suspens", et que des "mesures de renforcement" étaient déjà engagées pour fluidifier le traitement des dossiers et ne pas reproduire ces retards de paiement.



Le ministre de l'Education s'en prend au calendrier



Interpellé par Pascale Haiti-Flosse sur l'"échec" de sa réforme des rythmes scolaires dont les arrêtés d'application ont été annulés par le tribunal administratif, le ministre de l'Education s'est quelque peu agacé. Accusé par l'élue du groupe Tapura d'avoir fait preuve "d'improvisation" et de "passage en force", Rony Teriipaia lui a rappelé que "86,7% des parents" et "97,5% des enseignants" ont participé à la grande consultation populaire. "Votre majorité a laissé une réforme orpheline de ses textes d'application", lui a lancé le ministre qui a dû "recoller les morceaux" à son arrivée.



Rony Teriipaia a par ailleurs haussé le ton en évoquant la réécriture de la Charte de l'Education où une réflexion sur notre calendrier scolaire est en cours. "Notre calendrier scolaire polynésien est le seul de tout le bassin pacifique qui ne respecte pas nos saisons, qui ne respecte pas nos enfants, qui ne respecte pas notre culture, qui ne respecte pas notre Histoire", s'est il emporté avant de conclure en confirmant qu'il n'y aurait pas de changement à la rentrée scolaire et que cette fois, il avait bien pris soin de consulter tous les acteurs concernés.