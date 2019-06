Consultation publique sur les circuits de la grande consommation au fenua

Dans le cadre de l’analyse des mécanismes d’importation et de distribution des biens de grande consommation en Polynésie française, le service d’instruction de l’Autorité polynésienne de la concurrence (APC) a ouvert une consultation publique, jusqu’au 15 juillet prochain , afin de recueillir les observations de l’ensemble des acteurs de ces secteurs sur les constats et les pistes de réflexion soulevées.L’Autorité polynésienne de la concurrence s’est en effet saisie pour avis, le 18 février 2016, de l’étude des mécanismes d’importation et de distribution des biens de grande consommation en Polynésie française. Cette analyse générale a eu pour objet de cerner les problématiques principales qui contribuent à la faible concurrence et à la vie chère en Polynésie française.Il ressort des enquêtes statistiques réalisées que les prix en Polynésie française sont globalement plus élevés qu’en métropole mais également que dans les Départements d’Outre-mer. En 2016, les prix étaient en moyenne plus élevés de 38,5 % qu’en métropole (contre + 25,9 % en 2010), soit + 19 % pour un panier de biens polynésien et + 55 % pour un panier de biens métropolitain. Ces écarts sont particulièrement élevés et croissants pour les produits alimentaires (+ 48 %). Or, l’isolement du territoire et les coûts de transport ne peuvent à eux seuls expliquer ces différences.Le document de consultation rendu public vendredi par l’APC, liste 77 questions sur cinq thématiques différentes, pour lesquelles le service d’instruction fait brièvement état du résultat des observations qu’il a faites depuis 2016. Ces thématiques sont : L’acheminement des produits vers la Polynésie française ; La réglementation des importations ; La réglementation des prix (PPN et PGC) ; La structure du secteur de l’importation et de la distribution ; Les barrières à l’entrée, au développement et à l’information.À ce stade, le service d’instruction de l’Autorité a déjà auditionné de nombreux acteurs. Plusieurs constats ont ainsi pu être effectués et quelques pistes dégagées. La cellule de l’APC souhaite désormais réaliser une consultation plus large afin de recueillir les observations de l’ensemble des parties prenantes.Celle-ci doit permettre d'apporter les éclairages nécessaires au collège de l’Autorité, dont l’avis formulera des recommandations au gouvernement ou aux acteurs concernés afin de mettre en œuvre des mesures à même d’améliorer le fonctionnement concurrentiel des marchés. L'adoption et la publication de cet avis se feront après examen attentif des contributions de l’ensemble des acteurs qui auront souhaité émettre des observations.