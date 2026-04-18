

Consultation publique : le Pays presse Moorea sur Tema’e

Tahiti, le 16 mai 2026 – Faute de désignation par Moorea-Maiao, avant la fin du mois, des représentants de la commune au groupe de travail chargé de préparer la consultation populaire sur l'avenir de la zone littorale de Tema'e, le Pays y “associerait directement (...) les associations Tahei auti 'ia Moorea et Association des habitants de Tema'e, ainsi que le propriétaire du site”.



C’est par voie de communiqué, vendredi, que la présidence a annoncé avoir réitéré par courrier, auprès du maire de la commune de Moorea-Maiao, la demande faite début avril de désignation des représentants appelés à siéger au sein du groupe de travail chargé de préparer la consultation populaire sur l'avenir de la zone littorale de Tema'e.



“À défaut de désignation avant la fin du mois de mai, le Pays sera conduit à définir lui-même les modalités d'organisation de la consultation, dans le respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur et sous le contrôle de légalité de l'État”, souligne le communiqué. “Dans cette hypothèse, le Pays associerait directement au groupe de travail les associations Tahei auti 'ia Moorea et Association des habitants de Tema'e, ainsi que le propriétaire du site.”



Le 2 avril dernier, Moetai Brothereson avait déclaré que cette consultation aurait lieu “maximum dans les six mois mais on espère pouvoir le faire avant” après en avoir sécurisé les aspects juridiques. Seuls les électeurs de Moorea-Maiao participant à cette consultation qui devrait se baser sur les listes électorales.



Le lycée de Moorea, hors sujet



Fin avril, le tāvana Evans Haumani, s’était réjoui à cette perspective tout en disant vouloir privilégier une “approche globale” du développement de Moorea. “Le devenir de Tema'e est un sujet important, mais la question du lycée à Moorea l’est tout autant pour l’avenir de notre jeunesse et de nos familles”, avait-il renchéri après que ce projet de lycée général a été déclaré abandonné par le gouvernement, mi-avril.



Le Pays s’intéresse aujourd’hui à la construction de trois internats distincts, d’un espace commun, ainsi que la reconstruction du pôle de restauration scolaire. “Les enjeux de développement et d'aménagement de l’île [doivent] être abordés à travers d'autres projets, davantage adaptés aux réalités et aux besoins du territoire”, insiste le communiqué transmis vendredi, en guise de fin de non-recevoir.

Rédigé par Jean-Pierre Viatge le Samedi 16 Mai 2026 à 09:09 | Lu 220 fois



