Consommation : + 6,6% sur les 12 derniers mois

Tahiti, le 15 juin 2023 - Vous l'aurez remarqué en faisant vos courses, l'inflation est toujours là. Dans sa dernière note mensuelle, l'Institut de la statistique de la Polynésie française (ISPF) relève qu'entre mai 2022 et mai 2023, l'indice général des prix à la consommation augmente de 4,4%. En moyenne sur les douze derniers mois, cette variation est de +6,6%.



En mai 2023, cet indice augmente de 0,2% en raison de la hausse des prix alimentaires (+0,9%). Les prix de certains produits sont en hausse comme les produits de la mer qui bondissent de 6,9%, les fruits (+4,1%) ou encore les légumes qui affichent une augmentation de +0,1%. D'autres prix de produits et services sont également à la hausse : les loyers (+0,7%), les restaurants, snacks, roulottes et établissements similaires (+0,2%), et les magasins d'ameublement, d'équipement ménager et d'entretien courant de la maison (+0,1%). L'indice ouvrier est, quant à lui, en légère hausse (+0,1%) sur le mois et progresse de 5% en glissement annuel. Enfin, l'indice général hors transport aérien international augmente de 0,2% en mai 2023, alors qu'il progresse de 4,5% en glissement sur douze mois.