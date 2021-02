Conservatoire : Les scènes reprennent

TAHITI, le 22 février 2021 - Élèves et professeurs du Conservatoire artistique de Polynésie française vont retrouver le chemin des scènes de Tahiti tandis que l’inscription à la deuxième édition du concours de théâtre pour l’outremer vient d’être lancée.



L’équipe du Conservatoire artistique de la Polynésie française (CAPF) est heureuse de pouvoir retrouver la scène. Sans scène, l’art n’est pas, l’art virtuel peut être une solution, un temps, l’art sur scène est " magique ", décrit Frédéric Cibard, chargé de la communication au conservatoire.



Un opéra en langue tahitienne



Les festivités démarreront le 21 mars avec la présentation du tant attendu "Te Tura mā'ohi", le premier opéra en langue tahitienne. Ce projet, qui a plus d’un an, a été annulé en raison de la situation sanitaire puis repris, en version allégée et réduite.



Unique en son genre, ce spectacle est extrait d’une grande œuvre lyrique italienne en un seul acte : Cavaleria Rusticana. Il a été traduit par le coach vocal Gabriel Cavalo qui a repris la partition originale italienne de Pietro Mascagni.



L’histoire, qui se situe à l’origine dans un petit village italien dans les années 1850, se tient finalement dans un village polynésien de la même époque. Dans ce village, un jeune pêcheur, Turitu, tombe amoureux de Nora.



Mais il s’absente souvent et parfois longtemps pour son métier. Nora l’attendra-t-elle ? Sans doute pas. Et cela provoquera une dispute, fatale, entre deux 'aito. Plusieurs départements du Conservatoire ont été sollicités pour mettre au point cette œuvre : Des musiciens, des chœurs, des voix lyriques, des danseurs.



Les Nuits du jazz



Le week-end suivant, un an tout juste après le premier confinement, le Big band de l'établissement s’emparera de la scène du Petit théâtre de la Maison de la culture pour les Nuits du jazz. Frédéric Rossoni est " content de pouvoir retrouver son public ".



Des morceaux de jazz seront joués ainsi que quelques grands titres de blues et de rock. Taloo Saint-Val, Reia Poroi, Reva Juventin et Jean Croteau interpréteront dix-neuf titres à tour de rôle. Ils seront rejoints par une invitée surprise.