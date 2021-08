Confinement : une circulation controlée

Amende à 16 100 Fcfp



Pour sortir de la crise sanitaire, la consigne apportée aux unités de police déployées était simple : contrôler et verbaliser tous ceux n'ayant pas d’attestation dérogatoire de déplacement. En une demi-heure ce matin, la brigadier-cheffe Laina Opuu et ses hommes ont contrôlé plus d'une centaine de véhicules le long du boulevard Pomare IV. Parmi les véhicules arrêtés, une dizaine d'automobilistes se sont fait verbaliser, recevant une amende de 16 100 Fcfp. “Les personnes que l'on a verbalisé sont celles qui n'avaient pas d'attestation ou qui n'étaient pas prévues dans le cadre de l'arrêté du haut-commissaire” a expliqué Laina Opuu. “Dès aujourd'hui, c'est tolérance zéro. Le service de réanimation est saturé, il y a des décès par dizaines et des malades par centaines. On ne peut pas se permettre de laisser les personnes se promener librement”.



Vers un confinement étendu ?



“Je n'exclus pas d'avoir recours à un confinement renforcé, qui ne soit plus uniquement le dimanche” a signalé Dominique Sorain. Pour le représentant de l'État, les mesures de restrictions de circulation dépendront de l'évolution des hospitalisations. “C’est pour ça qu'on a interdit l'accès aux plages, et il faut respecter ces mesures. C'est ça qui va nous donner la possibilité de surmonter cette crise. Et puis je lance encore un appel à la vaccination. Le nombre de vaccinés augmente, mais il faut encore aller au-delà”.