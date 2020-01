Conférences sur la vulnérabilité et la résistance de nos îles

Tahiti, le 21 janvier 2020 - Jeudi à l’Université de la Polynésie française, une série de conférences publiques animera l’amphi E toute la journée lors des Conférences de la Recherche. Elles permettront au grand public, aux entreprises et aux administrations de découvrir nos institutions de recherche et leurs derniers travaux sur le thème de la vulnérabilité de nos îles et notre capacité d’adaptation.



Les Conférences de la Recherche reviennent ce jeudi à l’Université de la Polynésie française pour une deuxième édition. Elles vont regrouper l’ensemble des organismes de recherche de Polynésie, regroupées dans le consortium Resipol (Recherche, enseignement supérieur, innovation pour la Polynésie française) pour une série de courtes conférences adaptées au grand public.



Resipol regroupe l’UPF, le Service hydrographique et océanographique de la Marine, l'Institut Louis Malardé, l’Institut de recherche pour le Développement, Berkeley, Meteo France, l’Agence française pour la biodiversité, Tahiti Faahotu, le Centre national de la recherche scientifique et le Bureau de recherche géologique et minière. Du beau monde donc.



Les Conférences de la Recherche sont l'occasion pour les chercheurs et enseignants-chercheurs de présenter leurs travaux et d'échanger avec l'ensemble des acteurs de Polynésie. Cette année, le thème sera "Vulnérabilité et résilience des systèmes insulaires". Les intervenants aborderont les questions de réponse et de gestion des aléas, de transition énergétique, de résilience des récifs coralliens, d’adaptation des populations au tourisme, de droit de l’environnement et d’Intelligence collective.



En pratique, la journée est gratuite et ouverte à tous. Elle débutera dès 8 heures dans l’amphi E de l’université. Les conférences seront données par des enseignants-chercheurs de l’UPF et des chercheurs des laboratoires membres de Resipol. Chaque conférence dure 20 minutes et sera accessible au grand public. La journée se terminera avec une table ronde avec tous ces chercheurs pour discuter d’un thème d’actualité : "Polynésie, territoire vulnérable ou résilient ?".



Cet événement avait eu lieu pour la première fois en décembre 2018, lors d’un format qui avait beaucoup plu aux chercheurs – car ils peuvent découvrir les travaux de leurs collègues polynésiens – comme au grand public qui avait pu mieux comprendre les dernières découvertes de nos scientifiques et leur poser directement leurs questions brûlantes. "On s’est rendu compte qu’il y avait des avantages à faire se rencontrer les chercheurs des différentes disciplines et laboratoires pour échanger sur des problématiques que chacun traite dans son coin, mais aussi à divulguer les découvertes aux institutions et au grand public" se réjouit Claire Chaufaux, responsable communication de l’UPF.



L’événement est aussi ouvert aux administrations et aux entreprises. L’une d'elles a d’ailleurs tenu à financer un prix pour récompenser les travaux de recherche en développement durable des étudiants de l’UPF. Ce sont 300 000 francs qui seront distribués aux apprentis chercheurs préférés de l’entreprise.