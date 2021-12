Conférences à l'UPF : La Polynésie face aux grand enjeux

Tahiti, le 1er décembre 2021 - La 4e édition des Conférences de la recherche se tiendra demain jeudi à l'université de Polynésie française (UPF) sur le thème La place de la Polynésie française face aux grands enjeux. Au programme : des conférences, tables rondes et rencontres entre les acteurs de la recherche, les institutions, les acteurs économiques et le grand public.



Les conférences de la recherche se tiendront demain jeudi de 8 à 17 heures à l'UPF. Cette journée de rencontres scientifiques annuelle est l’occasion pour les chercheurs et enseignants-chercheurs de présenter leurs travaux et d’échanger avec les autres acteurs polynésiens tels que les institutions, les acteurs économiques et le grand public. Elle a pour but d'installer un dialogue entre ces acteurs et d’identifier des axes de travail et de collaboration innovants.



Pour cette 4e édition le thème retenu est : La place de la Polynésie française face aux grands enjeux. Le programme propose des conférences couvrant des domaines très variés tels que la littérature, l'économie, le tourisme, la culture, l'environnement ou encore l'anthropologie.