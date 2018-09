Conférence : jeudi soir à Opunohu découvrez la richesse florale polynésienne

"La flore polynésienne est déclinée par les botanistes en plusieurs catégories (indigènes, endémiques, introductions polynésiennes, introductions modernes) encore mal cernées par le grand public. Au travers de ces catégories, plusieurs types de patrimonialités peuvent être définis, les principales étant les plantes endémiques polynésiennes restreintes à quelques îles ou sites (patrimoine naturel), et les plantes utiles traditionnelles (patrimoine culturel). À travers ces différents prismes, nous aborderons la richesse de la flore polynésienne des cinq archipels et son état de conservation. Les menaces affectant ce patrimoine seront détaillées tout comme les actions de conservation menées et qui sont encore, malheureusement, insuffisantes."

MOOREA, le 11 septembre 2018 -Ce jeudi 13 septembre au soir sera décidément très scientifique. Le Criobe de Moorea, situé baie de Opunohu sur l'île sœur, organise lui-aussi une conférence gratuite et ouverte à tous dans sa salle Fare 'Ite. Criobe multiplie les conférences gratuites et ouvertes à tous avec "Les jeudis du savoir", qui en est à son troisième événement. Il aura lieu jeudi soir à 17h30, avec une conférence sur le thème des fleurs polynésiennes. Elle sera animée par le botaniste et forestier Jean-François Butaud. La conférence aura pour thème "Le patrimoine floristique de la Polynésie française, son origine, sa richesse, ses menaces et les actions nécessaires à sa préservation". On y parlera donc de nos fleurs, de leurs propriétés et des menaces qui pèsent sur elles.L'annonce officielle de la conférence la présente plus en détails :La conférence sera animée par un scientifique au parcours particulièrement intéressant. Jean-François Butaud est forestier de formation. Il s’est passionné pour la flore polynésienne à l’occasion de ses différents travaux sur le santal polynésien, menés initialement aux îles Marquises dans le cadre d’un "vatariat" (Volontaire Aide Technique, ancien système lié au service national), puis dans l’ensemble de la Polynésie française au sein du service du Développement rural. Il a obtenu en 2006 un diplôme de Docteur en chimie moléculaire à l'Université de la Polynésie française.