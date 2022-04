Conférence à Bora Bora pour en savoir plus sur les tupuna

Bora Bora, le 27 avril 2022 – Moearii Darius était à Bora Bora mercredi pour parler de son dernier ouvrage Tupuna – Voyage sur les traces des ancêtres à Tahiti et dans les îles, une occasion pour les habitants d’approfondir leurs connaissances sur le patrimoine polynésien et les origines du peuplement de la Polynésie. En seconde partie de soirée, sa mère, Simone Grand, a pris le micro pour parler de soins traditionnels.



Mercredi à Bora Bora s'est déroulée une double conférence culturelle conduite par Moearii Darius, auteur du livre Tupuna et Simone Grand, anthropologue dans le cadre des Mercredis du savoir. Moearii Darius est Polynésienne par sa mère, elle a fait des études de commerce, puis est devenue, au fil des ans, une spécialiste de la culture polynésienne. Son dernier ouvrage, intitulé Tupuna – Voyage sur les traces des ancêtres à Tahiti et dans les îles, 2021 chez Au vent des îles, a été présenté à une partie de la population de Bora Bora, rassemblée pour l’occasion sous le chapiteau de Vaitape. Moearii a remonté le temps pour raconter et expliquer le peuplement de la Polynésie. Après avoir ouvert un rapide chapitre sur les origines géologiques du fenua, elle revient sur les courageux marins partis d’Asie du Sud-Est, qui n’avaient a priori pas encore les yeux bridés, et sur les Chinois débarqués au XIXe siècle, en passant par la conquête du territoire par les Européens.



Méconnaissance des Polynésiens de leur propre culture



Elle débute sa conférence en expliquant son intention lors de ces recherches pour ce projet d’écriture. Elle déclare avoir tenté de dénouer le vrai du faux concernant les origines de la Polynésie et avoue être navrée de la méconnaissance des Polynésiens de leur propre culture, leur propre patrimoine. Ce travail colossal de recherche a donc aussi pour objectif de renseigner celles et ceux qui, aujourd’hui, ont besoin de connaître leur histoire, celle de leurs ancêtres en somme. Afin de faciliter l’accès à ce patrimoine à tous ceux dont la lecture n’est pas la passion, Moearii a conçu ce livre en incluant beaucoup d’illustrations, avec l’aide de Jean-Bernard Carillet (photographe pour le guide Lonely Planet), mais également quelques petits encadrés qu’elle nomme “Le saviez-vous ?”, faciles et rapides à lire. Moearii profitera de son passage à Bora Bora pour intervenir en cette fin de semaine dans les classes du lycée polyvalent Ihi-Tea No Vavau de Bora Bora.



Les soins traditionnels polynésiens vus par une anthropologue



La deuxième partie de la soirée s'est ouverte, quelques minutes plus tard, avec l’anthropologue Simone Grand. Elle a pris la parole pour dévoiler les bienfaits des soins traditionnels polynésiens. Avec une grande précision, cette femme d’origine polynésienne, arménienne et européenne, a abordé le thème du langage polynésien de la maladie. L’objectif de ses recherches n’a pas été de trouver, auprès des personnes qu’elle a contactées, des “recettes” pour soigner les gens, mais seulement de comprendre la démarche que ces guérisseurs ont effectuée pour arriver à leurs fins. Ainsi, elle a découvert qu’il existait, selon ces praticiens, quatre types de maladie : les maladies du corps, les maladies de la pensée, les maladies de l’âme du vivant et les maladies de l’âme des ancêtres. Simone a enchaîné en expliquant qu’il existe différentes manières de soigner : les médicaments à base de plantes et les massages, mais également les soins spirituels. Elle a achevé son intervention en concluant que “le plus important est quand même de cultiver la bonne humeur pour être en bonne santé.”



Les questions ont été nombreuses à la fin de cette double conférence. Des questions auxquelles les deux conférencières ont répondu avec une soigneuse exactitude, apportant des éclairages sur les deux sujets abordés auxquels le public semblait particulièrement intéressé.

