

Condamné pour corruption de mineurs, Morandini renonce à "tout recours"

Paris, France | AFP | vendredi 30/01/2026 - L'animateur Jean-Marc Morandini, condamné définitivement pour corruption de mineurs mais maintenu malgré cela à l'antenne de sa chaîne CNews, a annoncé vendredi qu'il renonçait à "tout recours" et demandé de lui "accorder une seconde chance".



"Après 10 ans de procédure, j'ai fait le choix d'y mettre un terme en renonçant à tout recours", a-t-il indiqué sur le réseau social X, alors qu'il envisageait jusqu'alors de saisir la Cour européenne des droits de l'Homme.



"Je remercie du fond du cœur celles et ceux qui accepteront désormais de m'accorder une seconde chance", a ajouté celui dont le maintien sur CNews fait débat.



Le 14 janvier, la Cour de cassation avait rendu définitive sa condamnation pour corruption de mineurs, pour des messages de nature sexuelle envoyés à trois adolescents entre 2009 et 2016.



Pour ces faits, il a écopé de deux ans de prison avec sursis et 20.000 euros d'amende. M. Morandini, 60 ans, a en outre une interdiction définitive d'exercer une profession en contact avec des mineurs, et son inscription au fichier des auteurs d'infractions sexuelles est confirmée.



Dans la foulée, CNews avait annoncé maintenir l'animateur à l'antenne, faisant valoir que "Jean-Marc Morandini continue son combat pour la justice" avec ce recours envisagé devant la CEDH.



Une des victimes, Axel, a déclaré jeudi que le voir à l'écran lui "fai(t) mal". "Aucun employeur ne peut garder une personne qui est reconnue comme délinquant sexuel au quotidien sur une antenne regardée par des milliers de personnes", s'est-il indigné sur BFMTV.



Dans son message sur X, M. Morandini précise qu'il "regrette profondément les paroles et les échanges écrits qui (lui) ont été reprochés et qui ont pu blesser", et présente ses "excuses les plus sincères et les plus humbles".



Plusieurs vedettes de CNews - Sonia Mabrouk, Pascal Praud, Laurence Ferrari - ont pris leurs distances avec son maintien.



Le dossier judiciaire de Jean-Marc Morandini s'est depuis alourdi: l'animateur a renoncé le 22 janvier à contester une condamnation pour harcèlement sexuel dans un autre dossier, ce qui va la rendre définitive.



Dans ce dossier-là, il avait été condamné en appel en janvier 2025 à 18 mois de prison avec sursis, reconnu coupable d'avoir "usé de pressions pour obtenir un acte sexuel" de la part d'un jeune comédien.



Le présentateur du "Morandini Live" doit en outre payer une amende de 10.000 euros et indemniser Gabriel, la victime, et il a également l'obligation de suivre des soins psychologiques.



CNews, première chaîne d'information en continu de France en parts d'audience, appartient au groupe Canal+, dans le giron du milliardaire conservateur Vincent Bolloré.



En fin de semaine dernière, Jordan Bardella a donné consigne aux élus et porte-parole du RN de ne plus participer à ses émissions, alors qu'ils s'y rendaient régulièrement. La gauche et la droite n'y participaient déjà plus, à quelques exceptions près.

le Vendredi 30 Janvier 2026 à 06:14 | Lu 78 fois





