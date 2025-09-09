

Condamné pour avoir frappé son grand-père

Tahiti, le 17 septembre 2025 - Poursuivi pour une tentative de vol avec violence commise sur son grand-père, un homme de 38 ans a été condamné mardi à effectuer un stage de citoyenneté.



Le tribunal correctionnel a jugé, mardi, un père de famille âgé de 38 ans qui était poursuivi pour une tentative de vol commise au préjudice de son grand-père, un homme qui héberge toute sa famille à Mahina. Début septembre, les gendarmes avaient dû intervenir au sein du domicile après avoir reçu un appel signalant des violences intrafamiliales. Ils avaient alors constaté sur les lieux que le prévenu était “agité” et que la victime avait plusieurs hématomes sur le corps. L'examen pratiqué par un médecin de l'unité médico-judiciaire avait d'ailleurs conclu que le vieil homme subissait un “retentissement psychologique important” suite aux faits.



Actuellement incarcéré pour une condamnation antérieure liée à des faits de violences sur conjoint, le prévenu a tenté de minimiser les faits lors de son audition par le tribunal mardi. Accusé d'avoir tenté de s'emparer du téléphone de son grand-père qui avait refusé de le lui prêter et de l'avoir ensuite frappé, il a avancé qu'il n'avait fait que le “pousser”. Après que le tribunal a évoqué les multiples condamnations pour violences inscrites sur le casier du prévenu, son grand-père s'est avancé à la barre avec la volonté manifeste de le défendre fermement.



Agression et séquelles



L'homme, fragilisé sur le plan physique, a ainsi affirmé face au tribunal que son petit-fils avait subi plusieurs semaines de coma suite à une agression en 2015. “Depuis cette agression, il a des problèmes de santé et il a de sérieuses séquelles qui se traduisent par des crises que l'on ne voit pas venir”, a-t-il poursuivi avant d'affirmer que la violence du prévenu n'était pas voulue.



Confrontée à cet argumentaire, la procureure de la République, se devant de “protéger la victime malgré elle”, a rappelé que le trentenaire avait un casier judiciaire et que “tout le monde sait” que c'est un individu “dangereux”. Après en avoir délibéré, le tribunal a condamné le mis en cause à effectuer un stage de citoyenneté tel que cela venait d'être requis par le ministère public.



Rédigé par Garance Colbert le Mercredi 17 Septembre 2025 à 18:27 | Lu 192 fois



