Condamnation en diffamation confirmée pour Puta'i Taa'e

Tahiti, le 28 mai 2020 – Comme devant le tribunal correctionnel, le représentant Tapura et ancien maire de Papara, Puta'i Taa'e, a été condamné jeudi matin en appel à 500 000 Fcfp d'amende et 100 000 Fcfp de dommages et intérêts pour diffamation envers son ancienne directrice générale des services, qu'il avait accusé d'être responsable de sa condamnation pour détournement de fonds publics dans l'affaire Taatira Ia Ora Papara.



Le représentant Tapura et ancien maire de la commune de Papara, Puta'i Taa'e, a été condamné jeudi matin par la cour d'appel de Papeete à 500 000 Fcfp d'amende et 100 000 Fcfp de dommages et intérêts pour diffamation envers son ancienne directrice générale des services (DGS), Christelle Lecomte. En l'absence de l'élu, qui n'était pas présent pour le délibéré, les juges de la cour d'appel ont rejeté les exceptions de nullité formulées par l'avocat de Puta'i Taa'e et confirmé la peine prononcée en première instance par le tribunal correctionnel de Papeete. Son avocat, Me Dominique Antz, a annoncé sa décision de former un pourvoi en cassation contre cette décision.



L'ancien tavana est condamné pour avoir accusé son ancienne DGS d'être responsable de ses poursuites judiciaires et de sa condamnation pour détournement de fonds publics dans l'affaire de l'association Taatira Ia Ora Papara –une affaire toujours en cours devant la Cour de cassation– lors de son procès en 2019. Aujourd'hui démis de ses fonctions de maire et dans l'attente de la décision de cassation pour son poste de représentant à l'assemblée, Puta'i Taa'e a laissé son épouse faire campagne aux municipales de Papara.