

Concurrence : un expert contesté invité par le Medef

Tahiti, le 26 octobre 2026 - Le Medef organise sa toute première “Rencontre des entrepreneurs de Polynésie” mardi avec comme invité un “spécialiste du droit de la concurrence”, Aurélien Portuese. Ce dernier a fait l’objet d’une controverse l’an dernier par rapport aux propos qu’il a tenus devant le Congrès américain concernant le règlement européen sur les marchés numériques. Le président du Medef, lui, n’a “pas de doute sur la pertinence de ce qu'il pourra apporter”.



Après les “Journées de l’entrepreneur” organisées du 7 au 9 octobre par la Chambre de commerce, d’industrie, des services et des métiers de Polynésie (CCISM), le Mouvement des entreprises de France en Polynésie (Medef) organise à son tour la “Rencontre des entrepreneurs de Polynésie” mardi avec pour “seule ambition : Cap croissance”.



Le président du Medef, Yannick Cadet, explique que ce projet faisait partie “des objectifs” annoncés lors de sa candidature à la tête du mouvement, à savoir que le Medef soit d’abord “un véritable acteur du débat économique” et qu’il puisse également “réunir des interlocuteurs d’horizons différents pour réfléchir ensemble aux grandes questions qui conditionnent l’avenir économique de notre pays et réfléchir ensemble aux solutions”.

“Le DMA freine l’innovation et nuit aux consommateurs” La tête d’affiche de cette toute première “Rencontre des entrepreneurs de Polynésie” est “un Français qui enseigne aux États-Unis”. Aurélien Portuese est “une personnalité extérieure et spécialiste du droit de la concurrence et de l’intelligence artificielle”, indique Yannick Cadet.



Mais ce spécialiste a aussi été au cœur d’une controverse. Le 16 décembre 2025, devant le Congrès américain, il a déclaré que le Digital Market Act (DMA), le règlement européen sur les marchés du numérique, est “un instrument protectionniste utilisé contre les entreprises américaines (…). Le DMA freine l’innovation et nuit aux consommateurs”.



Aurélien Portuese a également estimé que ce règlement a été mis en place pour favoriser les acteurs européens face aux géants américains et que c’est “discriminatoire voire protectionniste”. Il a même demandé aux États-Unis de s’opposer à la propagation à l’international du DMA.



Cette prise de position a fait réagir plusieurs universitaires et experts qui ont envoyé un courrier au Congrès pour exprimer leurs “vives préoccupations” relatives aux déclarations d’Aurélien Portuese et d’un autre des participants.



Les auteurs du courrier regrettent que le DMA ainsi que “l’influence” de l’Europe concernant la règlementation “au-delà de ses frontières” aient été “ouvertement remis en question”. Ils ont d’ailleurs rappelé dans leur courrier que de nombreuses entreprises aux États-Unis ont “activement” apporté leur soutien à l’adoption du DMA et que ces dernières “continuent de défendre sa mise en œuvre (…) en apportant leur concours à la Commission européenne dans le cadre de ses enquêtes”.



Les universitaires soulignent même dans leur courrier que l’International Center for Law & Economic a également été financé par Google, et que Aurélien Portuese fait partie des chercheurs de cet établissement.



Rappelons que Yannick Cadet et Aurélien Portuese se sont rencontrés en décembre dernier au colloque de la Fédération des entreprises d’outre-mer (Fedom) à Paris où étaient également présents les économistes Christian Montet en tant que modérateur et Florent Vaynaire en tant qu’intervenant. Ils seront également modérateurs au colloque de ce mardi.

“Il va apporter un vrai éclairage” Interrogé au sujet de la venue de cet expert controversé, le président du Medef Yannick Cadet rappelle avoir “eu l’occasion d’interagir directement avec lui” en décembre dernier à Paris. Il ajoute que leur invité a eu “l'occasion de présenter des choses très intéressantes pour la Polynésie donc moi, je n'ai pas de doute sur la pertinence de ce qu'il pourra apporter et de toute façon, ses présentations seront évidemment sourcées, donc il n'y a pas de doute à avoir”.



Le patron du Medef a la certitude qu’Aurélien Portuese “va apporter un vrai éclairage sur ce qu'est l'économie de l'innovation, donc aussi sur le fait que des nouveaux entrants peuvent venir challenger les acteurs déjà en place, ce qui permet d'apporter une stimulation réelle à l'économie. Voilà, donc non, non, pas de prosélytisme du tout”, se défend-il.



Yannick Cadet souligne également avoir lancé une invitation à l’Autorité polynésienne de la concurrence et regrette que l’invitation ait été déclinée car “ce n'était pas compatible avec leur propre calendrier”.



Le président du Medef a bien l’intention de “pérenniser” cet événement. Il assure d’ailleurs qu’une restitution de cette première “Rencontre des entrepreneurs” aura lieu et espère pouvoir en faire “une feuille de route”.

Rédigé par Vaite Urarii Pambrun le Lundi 26 Octobre 2026 à 19:21 | Lu 1196 fois



