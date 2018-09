Concurrence : c'est pire en Nouvelle-Calédonie qu'à Tahiti

PAPEETE, le 12 septembre 2018 -Ce mercredi à la CCISM, la journée était consacrée à la concurrence. Les experts se sont succédé pour expliquer au public les subtilités de notre nouveau droit de la concurrence et pour débattre avec les nombreux chefs d'entreprises, politiques et étudiants présents.Ils ont ainsi expliqué l'importance pour notre petit territoire de disposer d'une autorité indépendante capable de punir les ententes entre entreprises et les abus de position dominante. Ils ont parlé de l'intérêt d'avoir des spécialistes pour conseiller les décideurs sur les mesures capables de favoriser la concurrence. Les économistes ont aussi fait la longue liste des bénéfices attendus de la mise en place d'une compétition saine entre les entreprises : la concurrence serait bonne pour les prix, pour la qualité des produits, pour la création d'emplois et pour la croissance économique. Les juristes ont aussi abordé les aspects légaux. Ils ont par exemple longuement échangé avec le public sur les deux récentes décisions du tribunal administratif d'accorder leurs licences d'opérateur mobile et internet à Vodafone et Viti, contre l'avis du gouvernement.Mais l'intervention la plus intéressante était sans doute celle d'Aurélie Zoude-Le Berre, la présidente de la toute nouvelle Autorité de la concurrence de Nouvelle-Calédonie (ACNC). Sur le Caillou, la mise en place de cette autorité indépendante a été un accouchement difficile. La première loi sur la concurrence a été votée dès 2004... Mais sans beaucoup d'effet. Il aura fallu les gigantesques manifestations de 2010 contre la vie chère et une analyse de l'Autorité de la concurrence métropolitaine pour qu'une vraie loi "anti-trust" soit votée et que l'ACNC soit mise en place. Et même après ce sursaut, l'ACNC n'est entrée en fonction qu'au début de cette année...Pour comprendre le contexte calédonien, Mme Zoude-Le Barre a expliqué que le panier moyen est 33% plus élevé en Nouvelle-Calédonie qu'en métropole, et même 108% plus élevé pour les produits alimentaires. Certaines analyses montreraient que 80% de l'économie du Caillou est contrôlée par 10 grands groupes familiaux (en Polynésie, 50 entreprises se partagent la moitié de notre marché ). La distribution de produits alimentaires est contrôlée à 70% par seulement deux entreprises, Carrefour et Géant. Entre 20 et 30% des produits industriels du territoire sont protégés par des quotas d'importation ou des taxes spécifiques. Il existe enfin de nombreux monopoles légaux, en particulier dans les télécommunications où seul l'OPT calédonien est opérateurMais une telle politique interventionniste provoque de nombreux effets pervers inattendus. L'ACNC a d'ailleurs dénoncé dans un de ses premiers avis les dysfonctionnements causés par ces réglementations :- Pour contourner les restrictions imposées sur certains produits (équivalents de nos PPN), les entreprises augmentent leurs marges sur les produits non réglementés, ce qui fait exploser l'inflation générale ;- La qualité des produits dont le prix est réglementé est en baisse (pour préserver les marges, elle a donné l'exemple du riz importé qui est désormais de moins bonne qualité). Parfois les produits au prix réglementé ne sont plus du tout vendus ;- Quand un prix maximal autorisé est instauré, comme pour le prix de l'essence, ce prix maximal devient immédiatement... Le prix normal. Si bien qu'en Nouvelle-Calédonie, où trois groupes pétroliers sont pourtant présents, il n'y a aucune concurrence sur la vente de carburants. Pire, le gouvernement limite le nombre de stations-services qui peuvent être ouvertes, créant des monopoles à certains endroits ;- Sur les produits avec des marges contrôlées, les commerces ont tout intérêt à acheter leurs produits chers, sans négocier les prix, afin que leur marge finale soit plus élevée ;- Quand des quotas ou des taxes protègent la production locale, ça crée des rentes de situation quand il n'y a qu'un seul producteur local. Il peut imposer les prix qu'il veut, il n'a plus aucun intérêt à innover ou à augmenter la qualité. Du coup il n'a simplement aucune chance à l'exportation... Et finalement ce sont les consommateurs calédoniens qui payent.Au final, ces réglementations qui avaient pour but de faire baisser les prix ont généralement eu l'effet inverse, et l'inflation est toujours plus élevée en Nouvelle-Calédonie qu'en Métropole. Au lieu de se réduire, l'écart de prix se creuse encore plus. Mais comme ces décisions politiques n'ont jamais été accompagnées d'évaluations sur leurs effets, elles se sont perpétuées jusqu'à aujourd'hui. Mais les choses vont peut-être commencer à changer...