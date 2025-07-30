

Concurrence - Gaz de Tahiti voit rouge

Tahiti, le 17 août 2025 - La société Gaz de Tahiti intente une action juridique en concurrence déloyale contre les sociétés ManaGaz et Mana Ito. Un recours a été déposé au tribunal mixte de commerce de Papeete. Une première audience est prévue le 29 août.



Après mûre réflexion, et pour répondre aux violations des usages et du droit du commerce, Gaz de Tahiti ne pouvait rester sans agir face aux actes de concurrence déloyale, tels que : Le dénigrement, les prix anormalement bas et la publicité comparative mensongère, indique la société Gaz de Tahiti qui a saisi le tribunal de commerce pour dénoncer ce qu’elle estime une concurrence déloyale de la part des sociétés ManaGaz et Mana Ito.

Cette action entend rétablir une concurrence saine, loyale et durable pour permettre à Gaz de Tahiti de maintenir ses activités dans le temps, de conserver l’ensemble de ses employés pour continuer à offrir des produits et services de qualité et en toute sécurité à tous les Polynésiens, justifie le communiqué de Gaz de Tahiti qui poursuit : “Gaz de Tahiti, acteur incontournable de l’énergie en Polynésie, est un gazier qui met son expertise et son expérience au service de la population depuis 50 ans. Elle a su développer au fil des ans un véritable savoir-faire.



Cette entreprise familiale œuvre depuis toujours dans le respect des femmes et des hommes qui la constituent, mais aussi de son environnement. Elle a fait le choix des bouteilles en acier pour satisfaire les consommateurs de Tahiti et des îles tout en limitant son impact.



Dans ce contexte, la société prend position pour tous les Polynésiens et l’ensemble de ses salariés.”



