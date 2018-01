Concours pour 122 rédacteurs de catégorie B

est ouvert aux candidats titulaires du baccalauréat ou d’un diplôme homologué au niveau IV, ainsi qu’aux candidats titulaires d’un diplôme étranger au moins équivalent au baccalauréat et autorisés à concourir par la commission d’évaluation des diplômes ou titres étrangers.L’âge minimum d’admission à concourir est fixé à 18 ans accomplis au 1er janvier 2017. La limite d’âge maximale pour se présenter au concours externe est fixée à 60 ans au 1er janvier 2017.avec épreuves, 25 rédacteurs de catégorie B relevant de la fonction publique de la Polynésie française.Le concours interne est ouvert aux fonctionnaires relevant du statut de la fonction publique de la Polynésie française, qui justifient, au 1er janvier 2017, d’une durée de service effectif de trois ans au moins dans un service administratif ou un établissement public administratif de la Polynésie française, compte tenu de la période de stage ou de formation.Les épreuves d’admissibilité se dérouleront à partir du jeudi 9 août 2018.Les dossiers d’inscription seront disponibles à compter du vendredi 29 décembre 2017 au 5ème étage de la direction générale des ressources humaines, immeuble PAPINEAU, rue Tepano JAUSSEN ou sur le site internet : www.fonction-publique.gov.pf Dépôt des dossiers d’inscription et demandes d’informations :Les dossiers d’inscription, accompagnés de toutes les pièces requises, devront obligatoirement être postés à l’adresse de la direction générale des ressources humaines (B.P. 124 – 98713 Papeete, Tahiti).Tout dossier qui parviendrait à la direction générale des ressources humaines de la Polynésie française par fax, courriel, dépôt physique du candidat, tiers…, autre que par voie postale, sera considéré comme non conforme et rejeté.Tout dossier incomplet sera considéré irrecevable.Tous renseignements complémentaires pourront être obtenus en contactant la cellule concours au 40 47 79 00.LA DATE LIMITE DE RECEPTION, PAR VOIE POSTALE, DES DOSSIERS DE CANDIDATURE A LA DIRECTION GENERALE DES RESSOURCES HUMAINES EST FIXEE AU LUNDI 29 JANVIER 2018 (LE CACHET DE LA POSTE FAISANT FOI