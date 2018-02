Concours IEP : un centre d'examen à Tahiti mais pas de préparation

raison budgétaire".

Les inscriptions au concours pour les Instituts d'études politiques (IEP) sont ouvertes depuis le 1er février. Elles doivent être faites avant le 18 avril, midi (heure de métropole). Cette année, le concours d'entrée en première année à Sciences Po Aix, Lille, Lyon, Rennes, Saint-Germain-en-Laye, Strasbourg et Toulouse aura lieu le samedi 26 mai, soit le 25 mai en Polynésie. Les résultats tomberont en juin.Si la sélection est rude et le travail nécessaire important, la récompense est pourtant au bout du chemin pour les élèves admis en Institut d'études politiques. Après cinq ans d'études (deux années de formation générale, une année de stage à l'étranger et deux autres de spécialisation), la garantie d'emploi est assurée et les débouchés sont nombreux : métiers de l'entreprise, médias, recherche, concours de catégorie A et grandes écoles (ENA…).En 2013, des cours de préparation au concours avaient été mis en place. Ils avaient lieu les mercredis après-midi aux lycées Gauguin et La Mennais, mais aussi au lycée de Papara et au lycée de Taravao et à Raiatea. En 2015, trois bachelières de Tahiti avaient intégré Sciences Po.Le dispositif a été provisoirement suspendu la rentrée dernière pour "Une décision "regrettable" pour Victor Lau, Victor Lau, président de l'association des anciens élèves de Sciences Po en Polynésie française. Pour pallier des absences de professeur, les autorités ont en effet décidé de suspendre le dispositif et d'utiliser l'enveloppe de cette préparation pour remplacer les professeurs absents. Ce dispositif coûtait environ 1.9 million de Fcfp. L'an dernier, près de 80 élèves avaient suivi ces cours de préparation au concours des IEP mais seulement quatre s'étaient inscrits au concours.La Direction générale de l'éducation et des enseignements envisage donc de reconduire le dispositif l'an prochain mais sous une forme différente. L'accompagnement devrait avoir pour but la préparation de divers concours.Le concours d’entrée en première année est commun aux Instituts d’Aix-en-Provence, Lille, Lyon, Rennes, Saint-Germain-en-Laye, Strasbourg et Toulouse. Il permet de candidater en même temps aux sept Sciences Po des concours communs. Un nombre total de 1200 places environ est proposé. Le classement est unique pour les sept établissements. Les candidats admis sont affectés en fonction de leur rang de classement et de leurs choix préférentiels.L’inscription se fait uniquement sur le site internet sciencespo-concourscommuns.fr . En 2013, un dispositif avait été mis en place pour préparer les élèves intéressés à ce concours.