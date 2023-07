Comptes 2021 de l'OPT déficitaires validés

Tahiti, le 10 juillet 2023 - Après un léger mieux en 2020, le groupe OPT replonge en 2021. La commission législative de l’assemblée a adopté lundi les comptes annuels consolidés de l'OPT pour l'exercice 2021. En fin d'exercice, le résultat s'établit à moins 319 millions de Fcfp et la situation est “préoccupante” pour la ministre Vannina Crolas qui prend le dossier à bras le corps. Elle entend avancer rapidement mais sans précipitation. Et surtout, en concertation avec les dirigeants de l'Office, mais aussi avec les agents qui doivent prendre conscience qu'ils bénéficient d'avantages “hors du temps”.



Les comptes annuels consolidés de l'OPT pour l'exercice 2021 ont été adoptés en commission législative, ce lundi à Tarahoi, et affichent moins 319 millions au compteur. L'occasion pour Tahiti Infos de faire le point avec la ministre de la Fonction publique Vannina Crolas après son courrier envoyé à Jean-François Martin sur la “situation préoccupante” du groupe OPT qu'il dirige.



La ministre, qui souhaite évidemment redresser la situation financière du groupe, avait notamment demandé au P-dg Jean-François Martin de lui indiquer le nombre de salariés qui étaient “au placard” pour des raisons aussi diverses que variées et qui finalement sont payés à ne rien faire. Ou encore la liste de tous les avantages accordés aux agents du groupe par entité et le coût que cela représente.



“On a identifié certaines pistes”



“Il nous a fourni tous les éléments aujourd'hui qui nous permettent d'engager les discussions avec les dirigeants, mais aussi avec les représentants du personnel pour qu'ensemble, on s'engage dans des solutions qui permettent de maintenir et de développer l'activité de l'OPT”, a ainsi expliqué Vannina Crolas au sortir de la commission du logement en charge de l'économie numérique et de la communication.



“On a identifié certaines pistes”, a-t-elle poursuivi sans en dévoiler davantage, préférant laisser la primeur de ces informations au conseil des ministres. Même réponse s'agissant d'une éventuelle subvention exceptionnelle du Pays demandée par l'Office. Elle sera discutée d'abord en conseil des ministres puis lors du prochain conseil d'administration du groupe prévu fin juillet. Prudente mais déterminée, Vannina Crolas insiste sur les solutions à trouver pour faire des économies.



Avantages “hors du temps” dans le viseur



Et ça passe forcément par la masse salariale. Une masse salariale qui augmente chaque année, mais entre le “glissement vieillesse technicité et les avancements, ce sont des dépenses normales”, tempère la ministre. Dans son viseur, elle pointe surtout les avantages “hors du temps” accordés aux agents de l'OPT, comme “le 13e mois, les congés administratifs ou les primes de croissance alors qu'il n'y a plus de croissance” ! Il est toujours compliqué, voire impossible de s'attaquer aux avantages acquis. Vannina Crolas en a bien conscience et “ce sont justement toutes ces questions qu'il faut qu'on voie avec les représentants du personnel”, a-t-elle souligné. Mais elle persiste et signe : “C'est un message que j'ai déjà adressé aux représentants syndicaux, à savoir ne pas regarder que son nombril, parce qu'il y a des familles qui n'ont rien et qui ne comprendraient pas qu'on finance des nantis”.



SD