Communiqué - Alerte tsunami : Début du phénomène, plusieurs ondes attendues, restez en hauteur ou au large (autorités)

COMMUNIQUE DU HAUT-COMMISSARIAT - 30/07/2025, à 02h - Des premiers retraits de l’eau de l’ordre de 30m par rapport à la côte commencent à être observés à Nuku Hiva, Hiva Oa et Ua Huka.



A ce stade, le phénomène semble long. Les premières remontées de l’eau sont observées à Nuku Hiva. Entre 5 à 10 ondes océaniques devraient encore toucher les territoires concernés. La plus grande hauteur d’eau est attendue dans les prochaines heures. Par conséquent, toute la population, à terre comme en mer, doit rester en sécurité, en hauteur ou au large, avant la levée de l’alerte par les autorités.



Selon les estimations du Laboratoire de géophysique, les prévisions d’hauteur maximale de l’onde oscillent entre 1,10m et 2,50m pour Ua Huka, Hiva Oa et Nuku Hiva.



Les autres îles des Marquises devraient être affectées par des hauteurs comprises entre 0,60 et 0,90m.



Les autres archipels de la Polynésie française devraient être concernés par une hauteur d’eau inférieure à 30 cm qui ne nécessite pas une évacuation ou une mise à l’abri. La prudence est toutefois recommandée : il faut s’éloigner des rivages et des rivières.



Consignes à suivre :



Restez en hauteur et loin des côtes, jusqu’aux consignes des autorités ;

Si vous êtes à terre, restez en sécurité et ne rejoignez pas la mer ;

Si vous êtes en mer, restez au large ;

Tenez-vous informés par les médias ou encore par les réseaux sociaux des autorités ;

N’encombrez pas les lignes téléphoniques.

Interdictions :



Les activités nautiques sont interdites dans l’ensemble de l’archipel des Marquises.