Combattre l'illettrisme derrière les barreaux

Pour dispenser ses cours, Yannick s'appuie notamment sur la presse écrite, et notamment sur le quotidien Tahiti Infos. "C'est un support qu'ils vont pouvoir retrouver partout lorsqu'ils seront sortis de détention. Et puis avec la presse, ils vont pouvoir s'ouvrir au monde et comprendre le fonctionnement de la société. Ils aiment ça aussi", confie le professeur. Yannick s'exprime également en tahitien, "parce que c'est une langue qu'ils maîtrisent et ça me permet de faire la bascule en français."



L'enseignant commence son cours en invitant chacun de ses élèves à lire un des titres à la Une du journal du jour. John*, 30 ans, s'attaque à la lecture du gros titre. "Onde de choc à Radio Tefana". Si la lecture est encore saccadée, les progrès réalisés par John au cours des derniers mois avec Yannick sont considérables. "L'année dernière, si on m'avait donné la Une du journal, j'aurais été incapable de lire une phrase. Grâce au cours, j'ai quelques souvenirs de l'école qui sont revenus et ça m'a permis d'avancer plus vite", confie le détenu.



"Au début des cours, il y en a beaucoup qui se qualifient de "ta'ata pōiri", c’est-à-dire comme des personnes ignorantes et dénuées de toute intelligence. Et ce qui le plus gratifiant, c'est de leur montrer que non, ils peuvent toujours apprendre", insiste Yannick.



C'est le cas par exemple de Léon qui a lu, à l'âge de 54 ans, ses premières phrases en français. "J'ai voulu apprendre le français pour changer le regard que ma famille a sur moi. Quand ils verront à ma sortie de prison que je suis capable de comprendre le français, ça me fera très plaisir", s'exclame le quinquagénaire.



De son côté, Jean, qui n'avait aucune base de lecture en français il y a encore quelques mois, arrive à mieux comprendre les papiers administratifs qui lui sont adressés depuis qu'il participe à ce programme. "Ça facilite beaucoup de choses. Je suis plus autonome maintenant", indique l'homme.



En juin et juillet dernier, sur les 125 détenus inscrits à l'unité locale d'enseignement du centre de détention de Tatutu, 27 d'entre eux ont obtenu le CFG et quatre le DNB.