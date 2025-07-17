

Collision de deux navires chinois lors de la poursuite d'un patrouilleur philippin

Manille, Philippines | AFP | lundi 11/08/2025 - Un navire de la marine et un bateau des garde-côtes chinois sont entrés en collision lors de la poursuite d'un patrouilleur philippin en mer de Chine méridionale, ont indiqué lundi les garde-côtes de l'archipel.



L'incident s'est produit près du récif disputé de Scarborough, alors que les garde-côtes philippins escortaient des bateaux distribuant de l'aide aux pêcheurs de la région, a déclaré Jay Tarriela, porte-parole des garde-côtes philippins, dans un communiqué.



La vidéo diffusée par Manille montre un navire des garde-côtes chinois, et un navire beaucoup plus grand portant le numéro 164, entrer en collision dans un grand fracas.



D'autres vidéos et photos diffusées par la télévision gouvernementale philippine et sur les réseaux sociaux montrent le navire de garde-côtes chinois accidenté toujours à flot, mais avec toute sa proue enfoncée.



Dans une photo, l'on voit les deux navires quelques instants après la collision, celui des garde-côtes penché sur le côté gauche, un jet blanc jaillissant vers le bas de son canon à eau.



M. Tarriela a affirmé qu'il y avait des membres d'équipage à l'avant du navire des garde-côtes chinois juste avant la collision et il soupçonne que certains d'entre eux ont pu être projetés par-dessus bord ou ont été blessés.



Selon lui, les Chinois ont ignoré l'offre de secours et d'aide médicale des Philippins.



"Nous ne savons pas avec certitude s'ils ont pu secourir les personnes qui se trouvaient à l'avant avant la collision. Mais nous espérons que ces personnes sont en bonne santé si elles ont été blessées", a-t-il ajouté.



Les garde-côtes chinois "poursuivaient à grande vitesse" les garde-côtes philippins, "ce qui a entraîné une collision avec le navire de guerre" de la marine chinoise, a précisé M. Tarriela.



Le récif de Scarborough, situé à 240 km à l'ouest des côtes philippines et à 900 km au sud-est de l'île chinoise de Hainan, fait l'objet d'un différend entre les deux pays depuis que la Chine s'en est emparé en 2012.



Le porte-parole des garde-côtes chinois, Gan Yu, a confirmé lundi qu'une confrontation avait eu lieu, sans mentionner pour autant une collision.



"Les garde-côtes chinois ont pris les mesures nécessaires conformément à la loi, notamment en surveillant, en exerçant une pression depuis l'extérieur, en bloquant et en contrôlant les navires philippins afin de les repousser", a-t-il indiqué dans un communiqué.



Lundi, le président philippin Ferdinand Marcos Jr a indiqué que des patrouilleurs de son pays continuaient d''être présents" en mer de Chine méridionale, dont Pékin revendique la quasi-totalité des eaux, et où passe plus de 60% du commerce maritime mondial.



Il a également déclaré que "toute guerre au sujet de Taïwan" entraînerait les Philippines dans un conflit, "en dépit de notre souhait fervent d'éviter toute confrontation avec quiconque et où que ce soit".



Pékin revendique la souveraineté de Taïwan et menace de recourir à la force pour en prendre le contrôle, tout en multipliant l'envoi régulier de navires et avions militaires dans ses alentours.

