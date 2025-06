Collecte de vêtements ce samedi dans plusieurs magasins

Tahiti le 2 juin 2025. Samedi 7 juin, une collecte de vêtements est organisée dans les boutiques Surfrider, Vaima Sport et Moana Nui Sport dans la galerie marchande de Carrefour Punaauia.



À l’occasion de la Journée mondiale de l’environnement, les boutiques de ce même groupe ont voulu s’associer à ce mouvement écocitoyen avec la collaboration de plusieurs associations en offrant gratuitement, à tous ceux qui viendront déposer leurs anciennes chaussures et anciens vêtements, leur carte de fidélité VIP Four Star d’une valeur de 2 500 francs et surtout l’avantage de recevoir un bon de remise de 20 % qui devra être utilisé la journée même dans les boutiques concernées.