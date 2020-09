Cocorig : la fibre de coco pour sortir du lagon des kilomètres de plastique

Un déchet qui sert soit de fertilisant, soit de combustible. "La plupart du temps, les restes sont brûlés, ça permet d'éloigner les moustiques, sinon vous imaginez, ça ferait un volume phénoménale." Il faut dire que 48 millions de cocos sont décortiqués chaque année par l'industrie du coprah en Polynésie. Une estimation calculée à partir du volume de production annuel : 12 millions de kilos. "On considère qu'il faut 4 noix de coco pour faire un kilo de coprah, indique Philippe Couraud, à la tête de la Direction de l'agriculture. Mais si on prend tous les cocos à boire et tous ceux qui tombent et qui ne sont jamais ramassés, on peut facilement en rajouter une bonne dizaine". Le Pays n'hésite donc plus à extrapoler à 60 millions le nombre réel de cocos dont la fibre est laissée à l'abandon. "Preuve qu'il y a de quoi faire, sourit le fondateur de Cocorig. Et s'il faut centraliser, il y a l'huilerie de Tahiti."



Dans la phase pilote, le projet devra être soutenu par une ou plusieurs communes des Tuamotu afin de faire le lien avec les producteurs de coprah. "Au moment du débourrage, il faut mettre la fibre de côté, la tourbe (résidu poudreux, Ndlr) de l'autre, c'est un super engrais" précise Benoît, en discussion avec un permaculteur de Raiatea, Vaihuti Fresh. "En cordage, c'est la fibre qui nous intéresse, mais elle intéresse plusieurs corps de métier à partir du moment où tu peux la tisser et partir sur du textile. Et il y a aussi des trucs à faire avec la noix."



Le traitement, lui, consiste à plonger les bourres de coco dans l'eau de mer pendant deux mois. Puis de les passer dans une défibreuse, avant de les faire sécher 48 heures au soleil. Les fibres pourront ensuite être filées, puis tressées en cordage. Un travail de fourmi réservé à une machine. "On invente rien, on transpose" signale Benoît, qui s'inspire des deux principaux exportateurs de fibre : l'Inde et le Sri Lanka. C'est d'ailleurs là-bas que l'engin sera commandé pour un modeste investissement de 3 à 5 millions.