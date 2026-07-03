

Cocaïne, ice, paka et refus d’obtempérer

Tahiti, le 21 juillet 2026 – La gendarmerie a démantelé un réseau de trafic de stupéfiants entre Taha’a, Raiatea et Tahiti en marge d’un contrôle routier. Six individus ont été interpelés. Le bilan des saisies se chiffre à 1,16 gramme de cocaïne et des résidus de méthamphétamine, un peu plus de 4 kilos de cannabis séchés et 134 pieds, ainsi que 40.000 francs.





La gendarmerie a annoncé ce mardi par voie de communiqué avoir démantelé un réseau de trafic de stupéfiants entre Taha’a, Raiatea et Tahiti. Les faits remontent au jeudi 16 juillet 2026, lors d’un contrôle routier dans la commune de Uturoa mené par les militaires de la brigade de Raiatea. Le refus d’obtempérer de plusieurs individus met les gendarmes sur la piste : l’un des deux-roues est intercepté et le conducteur s’avère positif au dépistage de stupéfiants.



Les enquêteurs de Raiatea et Taha’a sont parvenus à identifier les autres personnes en fuite. “Ce travail minutieux des gendarmes des deux brigades, mené en étroite coordination, permet de remonter progressivement la filière et d’aboutir, sous la direction du parquet de Papeete, à la mise en œuvre simultanée d’interpellations à Raiatea et Tahiti avec l’appui du Peloton de surveillance et d’intervention (PSIG) de Faa’a et de l’Escadron de gendarmerie mobile (EGM) déplacé”, est-il précisé. Au total, ce sont 1,16 gramme de cocaïne et des résidus de méthamphétamine, 4,155 kilos de cannabis séchés et 134 pieds, ainsi que 40.000 francs qui ont été saisis dans cette nouvelle affaire.



Six individus ont été interpellés et placés en garde à vue. L’un d’eux a été placé en détention provisoire et trois autres sous contrôle judiciaire. “Ils seront tous convoqués devant la justice à la fin du mois d’août pour être jugés”.



Rédigé par D'après communiqué le Mardi 21 Juillet 2026 à 10:45 | Lu 1354 fois



