Clinique Paofai : un bloc opératoire flambant neuf

PAPEETE, le 2 février 2019. La clinique Paofai a rénové son bloc opératoire. Depuis 2014, plus de 630 millions de Fcfp ont été investis dans l’établissement pour respecter les règles de sécurité et aussi assurer le confort des patients et du personnel.



En 2014, un groupe de praticiens reprenait la clinique Paofai. « Les deux premières années ont été économiquement difficiles » , explique François Kiffer, président de la polyclinique Paofai. « A la fin de la troisième année, l’équilibre est revenu. Les difficultés au cours des deux premières années ont nécessité une recapitalisation importante au cours de la quatrième année. En 2017, un groupe d’actionnaires s’est constitué. Il représente 75% du capital de l’entreprise et a décidé de prendre en main la gestion de l’établissement. » François Kiffer est ainsi devenu le président de la polyclinique Paofai et Claude Drago a été nommé directeur général.



« Depuis deux ans, nous nous astreignons à résoudre tous les problèmes soulevés par les différentes commissions de sécurité et par les organismes de contrôle », souligne François Kiffer . « Nous avons eu un avis favorable de la commission de sécurité en juillet 2017, qui a été confirmé en 2018. Nous pouvons dire que la clinique Paofai est un établissement sûr et que les personnes qui s’y trouvent, patient ou soignants, sont en sécurité. »



Les patients de la clinique Paofai ont déjà pu observer des changements dans l’organisation. « Dans ces travaux, la première étape a été la relocalisation de l’administration de l’établissement au quatrième étage, qui a été rénové et restructuré », explique François Kiffer, aussi médecin anesthésiste. « Nous avons ensuite restructuré le rez-de-chaussée avec la réorganisation du pôle d’accueil qu’on a essayé de rendre plus agréable pour nos patients. Le service des urgences qui était au premier étage est maintenant au rez-de-chaussée. On appelle, par excès, ce service ‘urgences’ mais on est un accueil médical car on n’a pas la possibilité de soigner toutes les pathologies. On accueille les patients qui viennent inopinément. On les prend en charge si c’est dans notre compétence, si cela ne l’est pas on les réoriente vers les établissements qui peuvent le faire. »