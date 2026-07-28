

Climat: un nouveau guide sur les règles des architectes des Bâtiments de France et la rénovation

Paris, France, le 05 août 2026. Un nouveau guide pratique sur la rénovation énergétique des bâtiments d'intérêt patrimonial a été publié fin juillet par le gouvernement, afin de vulgariser les recommandations des architectes des Bâtiments de France (ABF) face à l'adaptation au changement climatique.





En plein été caniculaire, avec de nombreux débats sur les volets, les climatisations et les logements en surchauffe, les ABF et le Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement (Cerema) distillent ces bonnes pratiques, qui concernent près d'un tiers des logements en France soumis à l'avis des ABF.



Sur la question des volets, stores et occultations solaires, les ABF recommandent de "respecter les caractéristiques patrimoniales locales" et de choisir des volets pleins, des volets avec persiennes, des stores en toile ou autres, en fonction des pratiques architecturales de la région et des bâtiments voisins.



L'institution souhaite "déconstruire des idées reçues ou des malentendus" concernant une supposée opposition des ABF à l'installation de volets, a affirmé le ministère de la Culture à l'AFP. Si les volets roulants sont "un dispositif difficilement acceptable sur une façade de bâtiment traditionnel", il existe, selon le ministère, "toujours une solution acceptable" et donc aucun "blocage avéré".



Le ministre de la Ville et du Logement Vincent Jeanbrun avait de son côté appelé à faire "avancer rapidement" le débat entre "préservation du patrimoine et habitabilité de nos villes".



"La France ne peut pas devenir un musée à ciel ouvert où l'on admire des façades derrière lesquelles personne ne peut plus se loger ou se protéger de la chaleur", défendait le ministre sur Linkedin, au moment de l'examen au Sénat de son projet de loi prévoyant un assouplissement concernant la pose de protections solaires.



Quant aux pompes à chaleur, qui permettent souvent de produire aussi du froid en été, et aux climatiseurs, les ABF recommandent "une stratégie de dissimulation la plus efficace possible" des blocs extérieurs, en privilégiant la cour ou le toit, ou en utilisant des caissons ou grilles si l'unité est posée sur un balcon.



Ces règles concernant les pompes à chaleur, qui tiennent sur une demi-page, ne disent cependant rien des logements sans cour intérieure, dont le toit ne peut pas être esthétiquement modifié et dont la façade ne dispose pas de balcon.



Dernier point de friction: l'isolation des murs et des toits par l'extérieur, qui nécessite une réflexion architecturale pour garder le bâtiment le plus proche possible de son esthétique originelle.



Parmi les avis rendus par les ABF, 7% sont des refus, 22% des accords avec prescription obligeant le demandeur à modifier son projet, les deux tiers restants des avis favorables, selon le ministère de la Culture.

Rédigé par AFP le Mercredi 5 Août 2026 à 12:10 | Lu 68 fois





