Climat: les Aborigènes du détroit de Torres perdent un procès contre le gouvernement australien

Sydney, Australie | AFP | mardi 15/07/2025 - Les Aborigènes du détroit de Torres, dans le nord de l'Australie, ont perdu mardi un procès qui visait à tenir le gouvernement comme responsable de faiblesses dans la réduction de ses émissions de gaz à effet de serre.



"Les gaz à effet de serre supplémentaires que l'Australie aurait pu rejeter, en raison de ses faibles objectifs de réduction d'émissions (...), n'auraient causé qu'une augmentation presque imperceptible de la température moyenne mondiale", a statué la Cour fédérale australienne.



Un groupe d'habitants se battait depuis quatre ans en justice pour prouver que le gouvernement n'avait pas réussi à les protéger avec des mesures climatiques suffisamment efficaces.



Moins de 5.000 personnes vivent dans le détroit de Torres, un ensemble composé d'environ 274 îles situées entre le continent australien et la Papouasie-Nouvelle-Guinée.



Ces îles peu peuplées sont menacées par la montée des eaux.



"Je pensais que la décision serait en notre faveur et je suis sous le choc", a confié, dépité, Paul Kabai, qui a contribué à porter l'affaire devant les tribunaux.



"Qu'est-ce que chacun d'entre nous peut dire à sa famille maintenant ?", a-t-il poursuivi.



Une autre partie civile, Pabai Pabai, a déclaré que "son coeur est brisé".



- "Réfugiés climatiques" -



Les avocats des propriétaires terriens traditionnels dans les îles de Boigu et de Saibai, qui comptent parmi les plus touchées, ont demandé au tribunal d'ordonner au gouvernement de "réduire les émissions de gaz à effet de serre à un niveau qui empêchera les habitants du détroit de Torres de devenir des réfugiés climatiques".



L'action en justice soutenait que certaines îles deviendraient bientôt inhabitables si les températures mondiales augmentaient de plus de 1,5 degré Celsius.



L’Organisation météorologique mondiale (OMM) a prévenu que ce seuil pourrait être franchi avant la fin de la décennie.



Dans certaines parties du détroit, le niveau de la mer augmente presque trois fois plus vite que la moyenne mondiale, selon les chiffres officiels.



Le juge de la Cour fédérale australienne Michael Wigney a reproché au gouvernement d'avoir fixé des objectifs d'émissions entre 2015 et 2021 qui ne tenaient pas compte des "meilleures données scientifiques disponibles".



Le précédent gouvernement conservateur australien de Scott Morrison avait pour objectif de réduire les émissions d'environ 26% d'ici à 2030.



Le gouvernement de gauche d'Anthony Albanese, au pouvoir depuis 2022, a adopté de nouveaux plans visant à réduire les émissions de 40% avant la fin de la décennie et à atteindre un objectif zéro émissions d'ici à 2050.