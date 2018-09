Clean up day : Opération grand nettoyage et plantation

Papeete, le 7 septembre 2018 - Le samedi 15 septembre prochain va se dérouler dans plus de 150 pays dans le monde l'évènement clean up day. Le collectif Nana sac plastique s'associe à ce grand mouvement international en lançant Hotu Ora. Toutes les bonnes volontés sont appelées à se mobiliser pour nettoyer le fenua mais aussi pour embellir les zones propres en replantant des plantes.



"On ne peut pas fermer les yeux sur ce qui ce passe sur la planète aujourd'hui. Il faut vraiment créer un impact émotionnel et visuel", exprime avec conviction Moana Van Der Maesen, responsable du collectif Nana sac plastique. Et pour que cet impact soit le plus fort possible, le collectif organise à l'occasion de la grande journée mondiale Clean up day, l'évènement Hotu Ora. Hotu Ora, signifie " Faire jaillir la vie ", le principe du collectif est simple et plein de bons sens : nettoyer un lieu sale le 15 septembre et l'embellir en y plantant des fleurs, des légumes, des arbres, des plantes, etc. "Là où il a des déchets, on demande aux personnes de les enlever et à la place on les invite à planter des potagers bios, des plantes décoratives... Il faut prendre soin de la nature, recréer la vie", précise le responsable du collectif à l'initiative de l'interdiction des sacs en plastique sur le fenua annoncée pour 2019.