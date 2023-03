Claude Panero élue déléguée régionale de la Fédération hospitalière de France du Pacifique Sud

Tahiti, le 20 mars 2023 – Claude Panero, la directrice du Centre hospitalier de la Polynésie française, vient d'être élue déléguée régionale de la Fédération hospitalière de France pour le Pacifique Sud.



Claude Panero, la directrice du Centre hospitalier de la Polynésie française, a été élue, le 24 février dernier, déléguée régionale de la Fédération hospitalière de France pour le Pacifique Sud (FHRPS). Elle succède à Philippe Palombo, directeur du Centre hospitalier spécialisé Albert Bousquet de Nouméa, désormais à la retraite.



Après son élection, Claude Panero s'est dit “honorée” par cette désignation et “heureuse pour la Polynésie française qui succède à la Nouvelle-Calédonie”. Elle a évoqué les priorités de la FHRPS pour l'année 2023. Elle souhaite notamment poursuivre “le travail de coopération” déjà engagé entre les différentes collectivités du Pacifique Sud. “La mise en avant des établissements sanitaires et médico-sociaux du Pacifique Sud, de leurs enjeux et problématiques ainsi que l’information des professionnels de ces secteurs sont essentielles”, a-t-elle poursuivi. Ce travail de coopération devrait notamment se traduire par la participation du Pacifique Sud au village des outremers du salon SantExpo 2023, qui se tient du 23 au 25 mai à Paris. Elle souhaite ainsi pouvoir mettre un “éclairage sur l’attractivité de nos territoires au plan des ressources humaines”.



Jacqueline Bernut, la présidente de la FHRPS, a pour sa part souhaité que “l’année 2023 puisse marquer un tournant significatif en ce qui concerne l’image et l’attractivité des établissements hospitaliers du Pacifique Sud. En effet, il s’agira de promouvoir la qualité de nos plateaux techniques et de nos équipements, nos activités, la multiculturalité de nos équipes et les conditions d’accueil du personnel médical et paramédical (conditions de vie, de travail, rémunération, pôles d’excellence…) afin de pouvoir continuer à garantir à nos populations une prise en charge optimale”.



À noter enfin que lors du renouvellement du bureau de la Fédération hospitalière régionale du Pacifique Sud, Jacques Raynal, ministre de la Santé de la Polynésie française, a été réélu vice-président.