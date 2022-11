Classes bilingues français-anglais à Bora Bora dès 2023

Tahiti, le 22 novembre 2022 – La ministre de l'Éducation Christelle Lehartel était lundi en déplacement à Bora Bora afin de présenter le projet de classes bilingues français-anglais dont la mise en place est prévue dès la rentrée scolaire d’août 2023.



Christelle Lehartel était à Bora Bora lundi afin de présenter au conseil municipal et aux enseignants de l'école de Faanui son projet de classes bilingues français-anglais. La ministre de l'Éducation était accompagnée des inspecteurs Ernest Marchal, en charge de la mission langues vivantes, Anne Eberwein, en charge de la circonscription pédagogique des Îles Sous-le-Vent, ainsi que de l’inspecteur d'académie Yannick Hernandez.



La mise en place du dispositif est prévue dès la rentrée d’août 2023 dans les écoles de la Perle du Pacifique, au Centre des jeunes adolescents (CJA) et le lycée polyvalent Ihi-tea no Vavau. Dans cette perspective, comme le précise la commune sur sa page Facebook, un travail préalable devra être fait en amont auprès des enseignants et des parents. Aussi, “afin d’atteindre cet objectif ambitieux, l’année scolaire 2022-2023 sera consacrée à la sensibilisation des équipes enseignantes et des parents afin d’obtenir leur adhésion à ce projet”. Une réunion d'information est d'ailleurs prévue auprès des parents du 5 au 7 décembre, précise la présidence dans un communiqué à ce sujet.



La commune, qui soutient le projet, se réjouit qu'il soit “en parfaite adéquation avec la vocation touristique de l'île” et précise que cette démarche expérimentale “ne se substitue nullement à l’enseignement des langues et de la culture polynésienne”.



En pratique, le renforcement de l’enseignement de l’anglais débutera dès la maternelle en Section des grands (SG). Il se poursuivra aux cycles 2 et 3 de manière plus soutenue avec une approche plurilingue articulant l’enseignement de l’anglais, du français et du tahitien.