Classement Unesco : une mission d’inventaire en cours aux Marquises

Tahiti, le 15 octobre - Un groupe d’experts missionné par l’Unesco est aux Marquises jusqu’au 28 octobre dans le cadre du processus d’inscription de l’archipel au patrimoine mondial. Cette mission est la dernière du processus de classement de l'archipel avant la décision qui devrait être rendue en juillet 2024.



C’est dimanche matin que Lilley Ian et Elena Osipova sont arrivés à Nuku Hiva. Ils sont dépêchés par le Conseil international des monuments et des sites (Icomos) et de l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN), deux organisations consultatives de l’Unesco. Les deux experts sont aux Marquises dans le cadre de l’inscription de l’archipel au patrimoine mondial de l’humanité.



Du fait de sa complexité, la candidature marquisienne nécessite une évaluation conjointe des deux organisations : l’Icomos pour le volet culturel et l’UICN pour le volet naturel.



Les experts mandatés ont pour mission d’évaluer l’ensemble du bien au travers, notamment, des critères relatifs à l’authenticité, l’intégrité, des facteurs affectant le bien, sa protection, sa conservation et sa gestion. En somme, ils doivent vérifier si tous les éléments présentés dans le dossier sont exacts et s’ils justifient l’inscription de l’archipel marquisien.



Lilley Ian et Elena Osipova sont accompagnés d’une délégation venue de France : Jean-Christophe Simon, un expert du ministère de la culture ; Wolfgang Borst, expert nature du ministère de la Transition écologique ; Jérôme Maurel, Chef de projet “Marquises Unesco” ; et Christophe Sand, le président d’Icomos Pacifica. Plusieurs intervenants de la Direction de l’environnement sont aussi du voyage.



Ensemble ils prévoient de visiter les six îles habitées de l’archipel : Nuku Hiva, Ua Pou, Ua Huka, Hiva Oa, Tahuata et Fatu Hiva. En revanche, en raison de la difficulté d’accès les îles inhabitées de Eiao, Hatuta'a et Mohotani, également candidates au classement, ne seront pas visitées.



Dimanche les experts ont débuté leur mission par la visite du site archéologique Kamuihei dans le village de Hatiheu où ils ont pu assister, sur le tohua, à une prestation de danses et de chants du groupe Koika.



Inventaire des sites



Lundi la visite se poursuit sur la côte nord-est de Nuku Hiva par la vallée de Anaho et les dunes de sable de Haatuatua.



La journée de mardi sera consacrée à la côte ouest de l’île avec Haahopu, Nuku a taha puis la pointe Matateteiko-Henua Ataha avec la présentation des vestiges archéologiques telles que les carrières et sites de taille. Mercredi, jeudi et vendredi la mission se poursuivra sur les îles de Ua Huka et Ua Pou. Puis samedi les experts seront de retour à Nuku Hiva pour la visite de la vallée de Hakaui et notamment l’observation des cercueils dans la falaise et du Tohua Namuhoi.



Du 22 au 27 octobre la mission se déplacera dans les trois îles du sud de l’archipel : Hiva Oa, Tahuata et Fatu Hiva.

Le rapport d’évaluation qui résultera de cette mission constituera, avec le dossier de candidature, les documents de références qui aiguilleront les 21 membres du comité du patrimoine mondial dans leur décision finale. Une décision qui devrait être rendue au mois de juillet 2024 lors de la 46e session du comité du patrimoine mondial.