Clap de fin pour le Mini Heiva i Uturoa

Raiatea, le 1er août 2022 - L’association Uturoa Centre-Ville a organisé son premier Mini-Heiva i Uturoa, au cours des week-ends de juillet. Pour clore l’événement, une remise des prix s’est tenue ce samedi sur le parvis du marché.



Le Mini Heiva i Uturoa a été clôturé ce samedi lors de la soirée de remise des prix. La manifestation était organisée pour la première fois par l’association Uturoa Centre-Ville (UCV) en partenariat avec la commune de Uturoa. L’événement s’est tenu chaque week-end du mois de juillet, et a opposé les différents quartiers d’Uturoa dans plusieurs disciplines.



Les résultats



L’ouverture a eu lieu vendredi 8 Juillet avec la course aux flambeaux, remportée par le quartier de Farematie, suivi par Apooiti 1 et Tepua. Le week-end suivant s’est tenue une journée animée par divers jeux, suivi d’une soirée cinéma.



Le grand concours artisanal a été organisé le samedi 23 juillet, remporté par le quartier de Tahina, suivi par Vaitaporo et Apooiti 1. La course de porteurs de fruits s’est déroulée le même jour. Chez les femmes, c’est Vaiarava Roopinia qui finit première, devant Rauana Sommer et Maire Ysac. Du côté des garçons, Maui Tehaai décroche la première place devant Kiam Marti et Terupe Iotefa.



La dernière journée de ce Mini Heiva communal, ce samedi, a débuté par la course de va’a Tiurai Ana’e. En V6 chez les minimes et cadets, le quartier Apooiti remporte la première place. Pareil chez les séniors et vétérans, où Apooiti termine devant Vaitaporo 1 et Farematie. La course en V12 a été gagnée par Farematie, suivi de Vaitaporo et Apooiti. L’après-midi a eu lieu le concours de vélos et poussettes fleuris. Une parade qui a permis à Matatini Taatae de se distinguer. Nanihere Puahio finit deuxième et Tematihere Courtois troisième. La soirée s’est clôtirée avec une prestation de danse de la troupe Matahura.



Une première organisation par UCV



Alexandra Krause, gérante de la boutique Raromatai Sweety et présidente de Uturoa Centre-Ville, revient sur cette première : “Le projet a été déclenché tardivement, vers mi-juin, au vu de la stabilisation de la situation sanitaire. Notre équipe a donc eu deux semaines pour le mettre en place. Quelques soucis en termes de logistique et des décès dans la commune ont fait que l’événement a commencé une semaine plus tard que prévu.” Elle explique que les activités se sont déroulées les samedis car c’était le meilleur compromis, puisque la majorité des habitants travaille en semaine. Un choix judicieux puisque les quartiers ont répondu présents. “C’est un beau bilan pour cette première année. Ça s’est très bien passé. Nous avons su nous adapter avec les conditions météorologiques, comme la première soirée cinéma qui a dû être déplacée à l’abri, sous le chapiteau de la place To’a Huri Nihi, à cause de la pluie. Cette année on tenait vraiment à marquer le coup, quitte à offrir aux habitants un heiva sous une plus petite forme. On voulait qu’ils puissent profiter de festivités. Ça faisait 2 ans qu’il n’y avait pas eu de Heiva a Uturoa avec la crise. Donc je tiens à remercier tous les participants, mais également la commune de Uturoa, et toutes les équipes qui ont travaillé sans relâche et qui ont rendu cela possible. C’était génial, merci à tous !”



La prochaine action de l’association Uturoa Centre-Ville se tient cette semaine avec le rendez-vous annuel Back to school. Il s’agit d’une collecte de fournitures scolaire sur le parvis du marché, qui se conclura vendredi par la remise des cartables aux élèves sélectionnés de Raiatea. Cela leur permettra de réaliser leur rentrée scolaire dans les meilleures conditions.

Qui est Uturoa Centre-Ville ?



Créée en 2010 par la commune de Uturoa et la CCISM, l'association de commerçants Uturoa Centre-Ville s’est inspirée de son homologue de Tahiti, Papeete Centre-Ville, pour ses missions. Elle est régie par la loi de 1901 et rassemble les patentés du chef-lieu des Raromatai. Sa vocation est d’organiser des événements populaires à Uturoa. Elle a également une mission de promotion du tourisme. En effet, chaque vendredi l’association met en place un accueil pour les visiteurs arrivant par voie aérienne et leur offre une animation musicale en collaboration avec un orchestre. Uturoa Centre-Ville se charge également de l’accueil à quai des paquebots directement à la passerelle avec un orchestre, mais également sur terre avec l’organisation et l’animation d’ateliers tels que les prestations autour du coco ou du tressage.

Rédigé par V. Leroi le Lundi 1 Août 2022 à 17:05 | Lu 172 fois