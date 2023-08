Circulation fluide au rond-point de l’ex-Méridien pour la rentrée

Tahiti, le 14 août 2023 - Depuis quelques semaines, les automobilistes qui viennent de Paea doivent emprunter la bretelle de contournement du giratoire de l’ex-Méridien pour fluidifier la circulation aux heures de pointe. En ce lundi de rentrée, la circulation semblait moins encombrée qu'auparavant, mais difficile toutefois de savoir si ce système est efficace.



“Franchement, ça roule bien aujourd'hui.” Stéphanie habite à Papara et travaille à Papeete depuis quatre ans. Elle craignait la rentrée et le retour des embouteillages sur le trajet, mais ce lundi matin, bonne nouvelle, la circulation est plutôt fluide. “On dirait que c'est encore les vacances”, s'exclame-t-elle. Terii est plus circonspect : “Oui, c'est correct aujourd'hui, mais j'attends de voir mercredi, quand tout le monde devra être au collège, au lycée ou au travail à 7 heures.”



Avec ce contournement obligatoire du giratoire, l'intersection se franchit beaucoup plus vite. Mais pour certains automobilistes, le problème de fond n'est pas résolu. “Oui, on passe plus vite à cet endroit-là, mais si c'est pour reporter les bouchons plus loin, on mettra le même temps de trajet qu'avant. Le vrai problème, c'est qu'il y a trop de voitures pour cette route”, exprime Antonio, qui attend sur le bas-côté pour récupérer un collègue de travail avec qui il fait du covoiturage.

Un système expérimental L’un des objectifs du nouveau gouvernement est d’améliorer le quotidien des Polynésiens, notamment celui de ceux qui se lèvent très tôt le matin pour être à l’heure au travail ou en cours. Cette mesure est une première étape pour régler le problème du trafic aux heures de pointe. Si ce système est bien moins coûteux que la construction d'un tunnel comme au niveau du parc Vaipoopoo à Punaauia, il est encore tôt pour savoir s'il est vraiment efficace.



Jordy Chan, ministre de l’Équipement, s'était déplacé sur le giratoire il y a quelques semaines avec le maire de la commune, Simplicio Lissant, pour constater l'efficacité de ce système pragmatique, voire même expérimental. Le mois d'août nous dira s'il est efficace ou non. L'obligation d'emprunter la bretelle du giratoire vise aussi à sécuriser le quartier Nuuroa, à la pointe des pêcheurs, que certains automobilistes empruntaient pour éviter la circulation.

Rédigé par Jules Bourgat le Lundi 14 Août 2023 à 18:20 | Lu 274 fois