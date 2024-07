Ciotti veut l'exclure de LR, Xavier Bertrand ricane

Paris, France | AFP | mercredi 03/07/2024 - L'ancien président des Républicains Éric Ciotti a annoncé mercredi son intention d'"engager la procédure d'expulsion" de LR du président de la région Hauts de France Xavier Bertrand, qui a accueilli la nouvelle avec un sourire amusé quelques minutes plus tard.



"Je vais engager la procédure d'exclusion des Républicains de Monsieur Bertrand", a déclaré sur France2 Éric Ciotti qui a fait alliance avec le Rassemblement national pour les législatives.



"Je suis le président des Républicains, c'est moi qui ait le pouvoir disciplinaire", a-t-il tancé, critiquant les cadres LR qui cherchent à l'exclure du parti, sans succès pour l'instant.



"On sait pourquoi il est parti au RN, parce qu'il pensait avoir un poste de ministre, voiture, chauffeur, gyrophare, c'est ça le rêve de sa vie", a ironisé Xavier Bertrand un quart d'heure plus tard sur le plateau de BFMTV-RMC.



"Pourquoi il la ramène encore?", a-t-il insisté en souriant, l'accusant d'être "en service commandé pour Marine Le Pen pour essayer de créer le trouble". "Mais ça ne crée aucun trouble", a-t-il estimé: "grâce à l'ancrage de nos candidats, on est aujourd'hui revenus à plus de 10 %" des voix au premier tour des législatives dimanche dernier, "c'est à dire deux fois ce que nous avions fait" à la présidentielle.



Il a dit se sentir appartenir à LR "pas seulement par la carte, mais par aussi ce que je ressens". "Une droite 100% républicaine, une droite 100% indépendante et aussi, ce qui ne plaît certainement pas à celui qui est parti au Rassemblement national, une droite de rassemblement", a-t-il développé.



"Se faire exclure des LR par Éric Ciotti, c'est quasiment honorifique", a relevé sur X Marine Tondelier, secrétaire nationale des Écologistes, remerciant Xavier Bertrand de "tenir la ligne pour la République".



"Chez moi, on l'appelle Ramirez, le héros de Papy fait de la résistance", un collaborateur zélé interprété par Gérard Jugnot dans cette comédie de Jean-Marie Poiré qui se passe pendant l'Occupation, a ironisé Christian Estrosi (Horizons) sur Sud radio. "C'est toujours le menton en avant", a ajouté le maire de Nice, grand rival du député des Alpes-Maritimes.



"Il n'est même pas capable de réunir un bureau politique qui ne le mettrait pas immédiatement dehors", a-t-il insisté.



La justice a rejeté jeudi dernier une troisième tentative d'exclusion d'Éric Ciotti des Républicains, rejetant la demande des cadres du parti de désigner un mandataire ad hoc pour le remplacer.