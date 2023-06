Cinquième année pour French bee en Polynésie

Tahiti, le 30 mai 2023 – Le 11 mai dernier, la compagnie aérienne française French bee a fêté le cinquième anniversaire de sa présence au fenua. L'occasion pour elle de réaffirmer sa volonté de continuer à “assurer des liaisons pérennes vers et depuis la Polynésie”.



La compagnie aérienne French bee a fêté, le 11 mai dernier, le cinquième anniversaire de sa présence au fenua. En effet, depuis maintenant cinq ans, la compagnie low-cost assure trois fois par semaine (hors période Covid-19), avec ses Airbus A350-900, la liaison vers Paris via San Francisco. En quelques chiffres, depuis son implantation en Polynésie, French bee a opéré 910 rotations vers l'Hexagone et a transporté plus de 300 000 passagers.



Dans un communiqué, la compagnie a déclaré “réaffirmer son engagement et sa volonté de continuer d'assurer des liaisons pérennes vers et depuis la Polynésie. French bee se réjouit d’avoir réussi à construire une base solide avec le fenua qui lui permet d’envisager des perspectives sur le long terme". Avec ses tarifs très concurrentiels, (à partir de 170 000 Fcfp l'aller-retour), French bee explique avoir un double objectif : “Permettre aux Polynésiens de rejoindre les États-Unis (San Francisco) et la France à des tarifs compétitifs et aux touristes français et américains de réaliser le rêve d’une vie : découvrir les îles paradisiaques des cinq archipels de la Polynésie”. Le président de la compagnie, Marc Rochet, est également revenu sur cet anniversaire : “Cet anniversaire est un symbole fort pour French bee. Nous avons lancé, il y a cinq ans, un nouveau modèle de voyage entre la Polynésie et la France. French bee est solide et bénéficie, de surcroît, du soutien du groupe Dubreuil (groupe possédant French bee, NDLR) et d’un engagement fort de ses personnels. Elle a ainsi les moyens de mettre en œuvre ses ambitions de développement à des prix accessibles et à bord des avions les plus performants et confortables du marché.”



Concurrence low-cost



En se posant pour la première fois au fenua le 11 mai 2018, la compagnie française avait donné des sueurs froides à ses concurrents directs – Air Tahiti Nui et Air France – avec ses tarifs low-cost. Si en 2018, Marc Rochet espérait conquérir “30% de l'aérien polynésien”, en 2022, son entreprise trustait 15% des parts de marché du trafic de passagers à l'aéroport de Tahiti. Un pari à moitié réussi donc, mais qui ne semble pas altérer les ambitions du groupe, qui a rappelé à l'occasion de ces cinq ans, son partenariat interlignes signé il y a trois ans avec Alaska Airlines, qui permet à ses passagers d'obtenir des facilités de voyage vers et depuis 17 destinations aux États-Unis, comme New York, Chicago ou encore La Nouvelle-Orléans.