Cinq pêcheurs arrivent aux îles Galapagos après 55 jours de dérive en mer

Tahiti le 11 mai 2025. Cinq pêcheurs, qui avaient passé 55 jours à la dérive en mer, sont arrivés samedi dans un port des îles Galápagos après avoir été secourus par un thonier, a annoncé la marine équatorienne sur X.





Les trois Péruviens et les deux Colombiens étaient portés disparus depuis la mi-mars et ont été retrouvés le 7 mai par un bateau équatorien, l'Aldo. Vladimir González, 32 ans, José Albines, 52 ans, José Gabriel Albines, 31 ans, et Jhonny García Jorge Ugarte, 40 ans, sont arrivés à la base navale de San Cristobal dans la matinée et leur état de santé était stable, a indiqué la marine.



Les pêcheurs avaient signalé des dommages à l'alternateur du bateau deux jours après avoir appareillé de la baie de Pucusana, au sud de Lima, la capitale du Pérou, a indiqué la marine dans un autre message vendredi. La marine a indiqué qu'elle coordonnait ses efforts avec les autorités locales et étrangères pour assurer leur retour sain et sauf dans leurs pays respectifs. La marine équatorienne a transporté les cinq pêcheurs disparus en mer pendant 55 jours vers sa base des îles Galápagos.



Plus tôt cette année, un autre pêcheur péruvien, Máximo Napa, 61 ans, a passé 95 jours seul en mer. Il a également été secouru par un navire équatorien et est rentré à Lima mi-mars pour retrouver sa famille. Napa a déclaré aux médias locaux avoir survécu à cette épreuve en mangeant des cafards, des oiseaux et des tortues, selon l'Agence France-Presse.



Plusieurs sauvetages spectaculaires ont eu lieu en mer. En octobre, le Russe Mikhaïl Pitchouguine a été secouru après avoir passé plus de deux mois à la dérive dans un petit canot pneumatique, buvant de l'eau de pluie dans la mer d'Okhotsk, au large des côtes russes. Son frère et son neveu sont morts en mer et il a attaché leurs corps au bateau pour éviter qu'ils ne soient emportés par les eaux.



En 2023, le marin australien Tim Shaddock a survécu plus de deux mois en mer avec sa chienne, Bella. Ils naviguaient du Mexique vers la Polynésie française, a raconté l'homme de 51 ans, lorsqu'une mer agitée a endommagé leur bateau et son système électronique, les laissant à la dérive et coupés du monde.