Cinq morts dans un incendie dans un hôpital de Saint-Pétersbourg

Saint-Pétersbourg, Russie | AFP | mardi 11/05/2020 - Cinq personnes sont mortes mardi dans un incendie dans un hôpital de Saint-Pétersbourg, la deuxième ville de Russie, l'agence de presse étatique TASS indiquant qu'il s'agissait de malades du Covid-19 reliés à des respirateurs artificiels.



"Cinq personnes ont péri dans l'incendie, 150 ont été évacuées", a déclaré à l'AFP une source au sein du ministère russe des Situations d'urgence, un bilan confirmé aux médias par le chef de la branche locale du Comité d'enquête russe, Sergueï Litvinenko.



Pavel Danilov, le procureur du district de Vyborg auquel est rattaché l'hôpital, a indiqué sur place aux journalistes que "les personnes décédées étaient des patients du service de réanimation". Selon lui, quatre des victimes étaient hospitalisées dans la même chambre.



Le feu s'est déclaré à l'hôpital Saint-Guéorgui qui, d'après l'agence TASS, a été réaménagé pour accueillir des victimes du Covid-19.



A l'extérieur de l'établissement, deux fenêtres noircies par les fumées étaient visibles, selon une journaliste de l'AFP sur place.



L'hôpital n'a pas fermé ses portes, une patiente ayant indiqué à l'AFP avoir pu se rendre à son rendez-vous mais que "tout le monde est sous le choc", tandis que devant l'établissement, des équipes en combinaison orange arrosaient de désinfectant les pompiers ayant participé à l'opération.



Selon la branche locale du ministère des Situations d'urgence, l'incendie a commencé peu après 06H00 (03H00 GMT) au 6e étage de cet hôpital situé dans le nord de Saint-Pétersbourg. Il a été circonscrit peu avant 07H00 GMT.



Les défunts étaient "cinq patients qui étaient reliés à un respirateur artificiel", a précisé à l'agence TASS une source des services de secours.



Une source a indiqué à l'agence de presse Interfax que "le foyer de l'incendie se situait dans la +zone rouge+ de réanimation" de l'hôpital, celle où se trouvent les personnes contaminées par le nouveau coronavirus.



"Il est possible qu'un respirateur se soit enflammé", a ajouté cette source.



Le Comité d'enquête a annoncé dans un communiqué avoir ouvert des investigations pour "mort par négligence".



Selon l'agence TASS, l'hôpital Saint-Guéorgui a été mi-mars "un des premiers de la ville à être entièrement repensé en hôpital pour maladies infectieuses", alors que la pandémie était encore sous contrôle en Russie.



C'est le deuxième incendie en quelques jours dans un hôpital russe soignant des malades du Covid-19: samedi, une personne était morte à Moscou dans un établissement hébergeant près de 700 d'entre eux. Selon les agences de presse russes, le feu s'était aussi déclaré dans une unité de soins intensifs.



La pandémie de nouveau coronavirus prend de l'ampleur en Russie. Si le taux de mortalité reste faible, environ 10.000 à 11.000 nouveaux cas sont enregistrés chaque jour depuis début mai, faisant du pays un des plus touchés.



Les explosions ou incendies accidentels et meurtriers sont relativement courants en Russie, notamment du fait de la vétusté des infrastructures mais aussi du non-respect des normes de sécurité.