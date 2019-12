Cinq ans de prison ferme pour avoir agressé deux fillettes

Tahiti, le 10 décembre 2019 - Un homme de 61 ans a été jugé par le tribunal correctionnel mardi pour des faits d'agressions sexuelles commises sur deux mineures, deux petites filles respectivement âgées de 5 et 8 ans. Le prévenu, qui a contesté les faits tout en tenant des propos ambigus, a été condamné à cinq ans de prison ferme.



L'affaire avait démarré en 2014 à la suite d'une plainte déposée par la mère d'une jeune fille mineure de moins de dix ans. Cette dernière avait confié à ses parents qu'elle était victime d'attouchements sexuels de la part de son oncle maternel, et ce, lorsqu'elle résidait chez sa grand-mère. L'homme lui demandait toujours de ne « rien dire » .



Placé en garde à vue, l'homme avait formellement nié les faits mais, au cours de l'enquête, une nouvelle victime avait elle aussi été auditionnée. Cette enfant de huit ans, fille de l'une des voisines du prévenu, avait décrit les mêmes types de sévices que ceux subis par la première victime. Après avoir commis des attouchements, le mis en cause lui offrait des goûters et lui avait même donné une tablette numérique.