

Cinéma : "Une bataille après l'autre" et "Sinners" en tête des nominations aux Bafta

Londres, Royaume-Uni | AFP | mardi 27/01/2026 - Comme aux Oscars, "Une bataille après l'autre" et "Sinners" font la course en tête pour les Bafta, les récompenses britanniques du cinéma, à l'issue des nominations dévoilées mardi, à moins d'un mois de la cérémonie.



La fresque de Paul Thomas Anderson sur les dérives extrémistes des Etats-Unis a récolté 14 nominations, suivi par "Sinners", film d'époque situé dans l'Amérique ségrégationniste des années 1930, du réalisateur de "Black Panther" Ryan Coogler, nommé 13 fois.



Ces nominations ressemblent beaucoup à celles des Oscars, dévoilées jeudi dernier. Aux nominations américaines, "Sinners" dépasse cependant "Une bataille après l'autre" avec 16 nominations - un record - contre 13. De quoi confirmer le statut de favoris de ces deux productions de Warner Bros.



Elles sont talonnées par "Hamnet", drame sur la famille du dramaturge William Shakespeare adapté du roman de l'autrice britannique Maggie O'Farrell, et "Marty Supreme", avec Timothée Chalamet en joueur de ping-pong à l'ambition insatiable, nommés chacun 11 fois, et qui devraient également être célébrés lors de la soirée organisée le 22 février à Londres.



Les récompenses des Bafta donnent souvent le ton des Oscars, qui seront organisés trois semaines plus tard cette année à Los Angeles, ce qui leur vaut une attention partioculière.



Le "Frankenstein" de Guillermo Del Toro et le film du Dano-Norvégien Joachim Trier "Valeur sentimentale", sur la relation douloureuse d'un père cinéaste avec ses deux filles, récoltent eux chacun huit nominations.



"Une bataille après l'autre" est en lice pour le Bafta du meilleur film, meilleur réalisateur pour l'Américain Paul Thomas Anderson, ou encore meilleur acteur et actrice pour ses compatriotes Leonardo DiCaprio en anti-héros et sa fille jouée par Chase Infiniti.



Ce long métrage qui résonne avec l'actualité américaine a remporté quatre des plus prestigieuses récompenses aux Golden Globes mi-janvier, là où "Sinners", création audacieuse à la croisée des genres entre horreur, film sur le blues et drame d'époque, n'en a remporté que deux.



- "Audace narrative" -



Yorgos Lanthimos ("Bugonia"), Chloe Zhao ("Hamnet"), Josh Safdie ("Marty Supreme") et Joachim Trier ("Valeur sentimentale") affronteront Paul Thomas Anderson et Ryan Coogler dans la catégorie du meilleur réalisateur.



Avec "Une Bataille après l'autre" et "Sinners", "Hamnet", "Marty Supreme" et "Valeur sentimentale" complètent aussi la liste des meilleurs films.



"Sinners" figure dans les plus importantes catégories des Bafta, et son acteur principal Michael B. Jordan - dédoublé dans le rôle de jumeaux mafieux - tentera de remporter la statuette de meilleur acteur.



Le Franco-Américain Timothée Chalamet part cependant favori pour ce prix après son sacre lors des Golden Globes, à l'instar de l'Irlandaise Jessie Buckley côté actrice, récompensée pour sa performance brute de mère endeuillée dans "Hamnet".



Présent dans 11 catégories, ce long-métrage émouvant est, dans l'histoire des Bafta, le "film le plus nommé réalisé" par une femme, la cinéaste chinoise Chloe Zhao, a indiqué à l'AFP Emily Stillman, présidente du comité cinématographique.



Egalement nommé dans cinq catégories: le film britannique "I Swear", une comédie sociale pleine d'humour sur un jeune homme atteint du syndrome de la Tourette incarné par Robert Aramayo, nommé pour son interprétation.



Phénomène surprise de l'année au Royaume-Uni, il sortira en avril dans les salles françaises.



"Ce qui me frappe cette année, c'est l'audace narrative (...), les cinéastes n'ont pas rechigné à aborder des sujets difficiles comme l'identité noire dans +Sinners+, l’ambiguïté morale du militantisme dans +Une bataille après l'autre+, ou l'effondrement de la société dans +Bugonia+", a indiqué à l'AFP Jane Millichip, directrice générale des Bafta.



"Il y a aussi des films vraiment intimes, personnels, comme +Hamnet+, +I Swear+, +Valeur sentimentale+, avec des portraits de la vie familiale d'une finesse remarquable, assez douloureux aussi, qui sont très universels", ajoute-t-elle.



Deux autres succès britanniques, la comédie douce-amère "The Ballad of Wallis Island" avec Carey Mulligan et "Pillion", histoire d'amour audacieuse chez des "bikers" gays, récoltent eux trois nominations.

