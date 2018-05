Ciguatéra : poissons perroquets et trocas parmi les espèces à risque

PAPEETE, le 30 avril 2018. Le ministère de la Santé a réalisé un nouveau flyer pour rappeler les précautions à prendre pour ne pas être touché par la ciguatéra. Quatre îles de l’archipel des Marquises et six atolls des Tuamotu ont présenté de nombreux cas de ciguatéra en 2017. Le taux est "préoccupant" relevait en avril le réseau de surveillance épidémiologique des intoxications par biotoxines marines.







Les autorités viennent de publier un nouveau flyer qui rappelle ce qu'est la ciguatera et quelles sont les espèces les plus exposées à la micro-algue.