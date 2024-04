Chine: une tornade fait cinq morts dans le coeur manufacturier du pays

Pékin, Chine | AFP | samedi 27/04/2024 - Une tornade a fait au moins cinq morts et plusieurs dizaines de blessés samedi dans le sud de la Chine, ont rapporté les médias d'Etat, dernier événement météorologique extrême à frapper le coeur manufacturier du pays.



Des vents violents ont balayé dans l'après-midi la province du Guangdong, emblématique de la puissance manufacturière chinoise avec ses dizaines de milliers d'usines tournées vers l'export.



Le Guangdong, qui compte Canton pour capitale, est la province la plus peuplée de Chine (127 millions d'habitants).



Des images diffusées par les médias d'Etat montrent un ciel obscur en pleine journée, tandis que de puissantes rafales de vent emportent tout sur leur passage.



Leur force est telle que des éclairs sont visibles lorsque des câbles du réseau électrique sont arrachés.



Outre des véhicules abîmés par des chutes d'objets, des arbres ont également été arrachés et des hangars en tôle en partie détruits, selon d'autres images partagées sur les réseaux sociaux.



"Cinq personnes ont été tuées et 33 autres blessées par cette puissante tornade qui a frappé Canton", a indiqué l'agence officielle Chine nouvelle, citant les autorités locales.



La tornade a été classée en catégorie 3, qui correspond à des vents compris entre 252 km/h et 331 km/h.



Le niveau le plus élevé de la météorologie chinoise est catégorie 5 (jusqu'à 507 km/h).



La Chine fait face ces derniers mois à des conditions météorologiques extrêmes, exacerbées par le changement climatique selon des scientifiques.



En début de semaine déjà, des pluies torrentielles dans le Guangdong avaient provoqué de graves inondations et causé la mort de quatre personnes, selon un bilan officiel.



D'après la radio d'Etat, certaines parties de la province n'avaient pas connu d'inondations aussi graves à cette période de l'année depuis 1954.



Les tornades ne sont pas inhabituelles en Chine, en particulier l'été, mais plus précoces au printemps.



En septembre, 10 personnes avaient péri lors d'une précédente tornade qui avait frappé l'est du pays.



En 2021, deux autres qui avaient balayé le pays le même jour avaient fait 12 morts, notamment à Wuhan (centre).